Жестока драма класира Шотландия на Мондиал за първи път през XXI век

Шотландия ще игра за първи път през новия век на световни футболни финали! Това стана факт, след като в последния си мач от група "С" в квалификациите за Мондиал 2026 островитяните победиха прекия си конкурент за първото място Дания с 4:2.

Датчаните бяха лидери в началото на вечерта с точка преднина пред "гайдарите", които обаче спечелиха след головете на головете на Скот Мактоминей (3'), Лоурънс Шенкланд (78'), Киърън Тиърни (90'+3') и Кени Маклийн (90'+9') стигнаха до необходимия обрат в класирането. "Червеният динамит" се връщаше на два пъти в двубоя след точно изпълнената дузпа на Расмус Хойлунд (57') и попадението на Патрик Доргу (82'), но те не бяха достатъчни.

Загубата не бе фатална за Дания, тъй като още през октомври северняците изхвърлиха Гърция от битката за второто място и сега "червеният динамит" ще се яви на поправителен изпит в началото на следващата година.

"Хемдън Парк" изригна след по-малко от 180 минути игра, когато Скот Мактоминей откри резултата в полза на "гайдарите". След това домакините продължиха да натиск и в първия четвърт час от двубоя бяха абсолютни господари на терена, като Бен Доук направи няколко коварни центрирания. След това гостите се събудиха и неколкократно застрашиха съперниковата врата, катто Хойлунд бе най-активният за "червено-белите".

Неговите усилия обаче се увенчаха чак след почивката, като неговият тим получи и подарък от съдбата. Десетина минути след подновяването на играта главният съдия отсъди дузпа, която бе препотвърдена и след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР. Хойлунд се нагърби с изпълнението и изравни резултата, с което отново изкачи датчаните на върха в класирането.

Само четири минути по-късно обаче "червеният динамит" саботира сам всичките си усилия, след като защитникът на Айнтрахт (Франкфурт) Расмус Кристенсен си изкара втори жълт картон и остави своите с човек по-малко. Така логичното се случи и в 78-ата минута Лоурънс Шенкланд намери отново пътя към датската врата и изведе островитяните напред.

Три минути след това гайдите на "Хемдън Парк" засвириха отново в съвсем различна тоналност, тъй като Патрик Доргу възстанови равенството за втори път.



Така датчаните бяха близо до големия успех, но срещата тепърва криеше взривоопасни моенти, застрашавщи здравето зрителите със слаби сърца. В 3-тата минута от даденото продължение Киърън Тиърни наказа датчаните, хвърляйки в радост 50 хиляди по трибуните. Шест минути по-късно сълзите от радост вече имаха истински повод да завалят, тъй като Кени Маклийн вкара четвърти гол и потвърди - Шотландия ще играя на световни футболни финали за първи път от 1998 г.!