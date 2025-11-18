Популярни
Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?
  18 ное 2025
Днес се изиграха и последните мачове от световните квалификации в зона "УЕФА", след които вече е ясно кои отбори от Европа ще играят директно на Мондиала догодина и кои ще трябва да минат през пресявките на баражите, за да си осигурят квота.

Директно класиралите се са тези, които завършиха на първите места в своите квалификационни групи, докато на бараж отиват отборите, завършили на вторите места, като към тях се присъединяват и четири тима, заслужили си това право през Лигата на нациите. Накрая общо 16 отбора ще представляват Стария континент на финалите в САЩ, Мексико и Канада.

Отбори, които се класират директно:

Хърватия, Англия, Франция, Германия, Испания, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Швейцария, Белгия, Шотландия и Австрия

На бараж - завършили на второ място в групите си:

Албания, Чехия, Италия, Полша, Ейре, Словакия, Украйна, Турция, Косово, Босна и Херцеговина, Уелс и Дания

На бараж от Лигата на нациите:

Румъния, Швеция, Северна Ирландия и Северна Македония

Снайдер: Ямал е новият Меси за Барселона

Изключително драматичен завършек реши плейофа между Ирак и ОАЕ

Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

Сенегал вкара осем гола на Кения

От Борусия (Мьонхенгладбах) решиха бъдещето на Полански

Игли Таре: Ще излъжа, ако кажа, че целта на Милан не е Скудетото

България може! Треснахме Грузия

Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

Александър Димитров: Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора - защото вярвам в тях

Десподов: Играхме за честта си и да покажем, че можем

Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

Разгромни резултати и изненади в последния ден на световните квалификации

