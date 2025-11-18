Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?

Днес се изиграха и последните мачове от световните квалификации в зона "УЕФА", след които вече е ясно кои отбори от Европа ще играят директно на Мондиала догодина и кои ще трябва да минат през пресявките на баражите, за да си осигурят квота.

Директно класиралите се са тези, които завършиха на първите места в своите квалификационни групи, докато на бараж отиват отборите, завършили на вторите места, като към тях се присъединяват и четири тима, заслужили си това право през Лигата на нациите. Накрая общо 16 отбора ще представляват Стария континент на финалите в САЩ, Мексико и Канада.

Отбори, които се класират директно:

Хърватия, Англия, Франция, Германия, Испания, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Швейцария, Белгия, Шотландия и Австрия

На бараж - завършили на второ място в групите си:

Албания, Чехия, Италия, Полша, Ейре, Словакия, Украйна, Турция, Косово, Босна и Херцеговина, Уелс и Дания

На бараж от Лигата на нациите:

Румъния, Швеция, Северна Ирландия и Северна Македония