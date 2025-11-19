Белгия прегази Лихтенщайн и си осигури квота за Мондиал 2026

Популярни
Шедьовър на Русев и край на серията без успех за България - на живо с отзивите след 2:1 над Грузия
  • 19 ное 2025 | 00:30
  • 141
  • 0
Белгия прегази със 7:0 аутсайдера Лихтенщайн и си осигури така желаното класиране за Мондиал 2026. Футболистите на Руди Гарсия водеха с три попадения още до почивката, когато точни бяха Ханс Ванакен (3’) и Жереми Доку (34’,41’). През второто полувреме те нанесоха съкрушителен удар на своя противник, отбелязвайки още четири гола чрез Брендън Мехеле (52’), Алексис Салемакерс (55’) и Шарл Де Кетеларе (57’, 59’) в рамките на по-малко от десет минути.

Срещата протече по перфектен за “червените дяволи” начин. Те успяха да вземат преднина още в 3-ата минута чрез гол на Ханс Ванакен с глава. Домакините продължиха да доминират и успяха да стигнат до нови две попадения на Жереми Доку, а преднината от три попадения успокои домакините. Белгийците нанесоха изключително тежък удар на Лихтенщайн веднага след почивката, когато в рамките само на седем минути. Мехеле, Салемакерс и Де Кетеларе на два пъти вкараха нови четири гола пред погледите на доста обърканите гости.

С този успех Белгия събра 18 точки и спечели първото място в класирането на своя група. Лихтенщайн пък е последен в подреждането с осем загуби.

Снимки: Gettyimages

