Босна помечта, но накрая Австрия пое към Мондиала

Австрия и Босна и Херцеговина не се победиха срещата помежду си от последния 8-и кръг на световните квалификации в група "Н". Мачът на стадион "Ернст Хапел" във Виена завърши при резултат 1:1, който свърши отлична работа на домакините, тъй като с него те си подпечатаха билета за директно класиране на Мондиала догодина. Гостите помечтаха финалите, тъй като първи откриха резултата чрез Харис Табакович още в 12-ата минута. Михаел Грегорич обаче уби надеждите им, изравнявайки в 78-ата минута.

Мачът започна отлично за гостите, които поведоха рано-рано. В 12-тата минута при центриране от корнер топката не бе изчистена добре и попадна в Амар Мемич, който опита удар от воле. Той не се получи, топката обаче рикошира в земята и с доза шанс стигна до Табакович, който я отклони във вратата за 0:1.

Австрия можеше да изравни в 42-рата минута, когато Конрад Лаймер прати топката във вратата на съперника, но голът ме отменен заради нарушение в началото на атаката.

Домакините обаче се добраха до толкова ценния изравнителен гол в 78-ата минута. Топката бе центрирана в наказателното поле и Марко Арнаутович стреля с глава в напречната греда, след което Михаел Грегорич реагира най-бързо и я прати във вратата за 1:1

Така Австрия удържа първото място в крайното класиране в групата с 19 точки и отива директно на Световното. Босна пък завършва на 2-рата позиция със 17 точки и ще се надява да се пребори за виза през ситото на баражите.

Снимки: Gettyimages