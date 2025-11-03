Ендрик е избрал Лион след разговор с Пауло Фонсека

Пауло Фонсека е успял да убеди Ендрик да премине в Лион. Според френското издание "Екип", бразилският талант е изразил желание да се присъедини към френския клуб след проведен разговор с треньора на "хлапетата".

Фонсека лично е разговарял по телефона с нападателя и го е уверил в амбициозния проект на Лион. В резултат на това играчът на Реал Мадрид настоява сделката за наем да бъде финализирана възможно най-бързо, за да може да се присъедини към новия си отбор още на 1 януари.

Въпреки това, преговорите между Реал Мадрид и Лион все още не са приключили. Испанският гранд очаква да получи финансова компенсация за преотстъпването на Ендрик.

Бъдещето на Ендрик бе решено след среща в Мадрид

Допълнително усложнение може да се окаже и контузията в слабините на друг млад талант на мадридчани – Франко Мастантуоно, което би могло да попречи на временното напускане на бразилеца.

През настоящия сезон 18-годишният нападател е записал едва 11 минути игра за първия отбор на Реал, появявайки се като резерва в мача от Ла Лига срещу Валенсия, спечелен с 4:0.

Снимки: Imago