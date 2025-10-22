Популярни
  Sportal.bg
  Манчестър Юнайтед
  Манчестър Юнайтед е сред клубовете, които искат Ендрик под наем

Манчестър Юнайтед е сред клубовете, които искат Ендрик под наем

  22 окт 2025 | 13:11
Манчестър Юнайтед е сред клубовете, които искат Ендрик под наем

Манчестър Юнайтед е един от няколкото европейски клуба, които биха имали интерес да вземат таланта на Реал Мадрид Ендрик под наем през януари. Бразилецът изобщо не влиза в плановете на Чаби Алонсо и няма нито една минута през този сезон. 19-годишният нападател не искаше през лятото да бъде преотстъпван на друг клуб, но сега е променил решението си, тъй като се надява, че трансфер през януари може да му даде възможност да покаже качествата си да попадне в състава на Карло Анчелоти за Световното първенство.

Реал Мадрид може да преотстъпи бразилски талант, на когото Чаби Алонсо въобще не разчита
Реал Мадрид може да преотстъпи бразилски талант, на когото Чаби Алонсо въобще не разчита

Въпреки че през лятото Манчестър Юнайтед обнови изцяло офанзивната си линия с Брайън Мбемо, Матеус Куня и Бенямин Шешко, Рубен Аморим е готов и да вземе и Ендрик, защото той ще донесе нещо различно със своите качества. Освен това най-вероятно през януари клубът ще е раздели с Джошуа Зиркзее.

Уест Хам, Астън Вила, Нюкасъл и Тотнъм също проявяват интерес към Ендрик. Ювентус и Марсилия също следят ситуацията.

