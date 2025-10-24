Бъдещето на Ендрик бе решено след среща в Мадрид

Представители на Ендрик са се срещнали вчера с изпълнителния директор на Реал Мадрид Хосе Анхел Санчес, за да обсъдят бъдещето на бразилеца. Според “Ел Чирингито” двете страни са стигнали до съгласието, че 19-годишният нападател ще бъде преотстъпен под наем на друг клуб през януари. Конкретните условия, поставени от представителите на футболиста, са, че новият му отбор няма да бъде от Ла Лига, а освен това Ендрик няма никакво намерение да се връща в Бразилия, въпреки че Палмейрас има интерес да си го върне.

Манчестър Юнайтед е сред клубовете, които искат Ендрик под наем

От “Сантиаго Бернабеу” са предпочитали да пратят нападателя в друг тим от Ла Лига, но желанието на играча е да премине в сериозен клуб от Европа, който да участва в Шампионската лига или Лига Европа.

В Англия преди няколко дни твърдяха, че Манчестър Юнайтед, Уест Хам и Брайтън имат интерес, но явно те отпадат от сметките, тъй като не участват в евротурнирите. Астън Вила, Нюкасъл, Ювентус и Олимпик Марсилия са сред потенциалните кандидати, отговарящи на посочените от Ендрик и щаба му условия.

Еднрик няма нито една игрова минута за Реал Мадрид от началото на настоящия сезон.