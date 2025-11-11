Анчелоти: Ендрик трябва да обсъди с Реал Мадрид кое е най-доброто за него

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти посъветва младия нападател Ендрик да обсъди настоящата си ситуация със своя клуб Реал Мадрид. Талантливият футболист се надява да участва на Мондиал 2026, но от началото на тази кампания има изиграни едва 14 минути.

“Говорих с Ендрик в началото на сезона. Тогава той беше контузен, но сега е добре и е готов за игра. Така че трябва да помисли с обкръжението си и да обсъди с клуба кое е най-доброто за него. Ендрик е много млад и това няма да бъде последното му Световно първенство. Той може и да играе на Мондиал 2026, защото има нужното качество, но също така би могъл да участва на първенствата през 2030-а, 2034-та или може би дори 2038-а. Според мен е важно за него да играе отново и да показва своето качество”, коментира Анчелоти пред Placar.

Заради споменатата травма и липсата на игрово време на Ендрик, Анчелоти, който беше негов наставник именно в Реал Мадрид през миналия сезон, досега не му е изпращал нито една повиквателна за Бразилия. Въпреки това очакванията са през втория полусезон 19-годишният играч да бъде преотстъпен в друг клуб, като фаворит за момента е Лион.

Снимки: Gettyimages