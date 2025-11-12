Ендрик все по-близо до спекулирания рестарт в Лион

Ръководството на Лион през последните няколко седмици води интензивни преговори с Реал Мадрид за привличането под наем на Ендрик през януари, без опция за откупуването на неговите права.
Уморен да е на пейката в Реал Мадрид, 19-годишният футболист, който е привлякъл интерес от множество клубове, иска да се върне към редовната си игра и да си даде възможно най-добрия шанс за участие в Световното първенство през 2026 г.
За Ендрик – Лион е основен приоритет в момента, защото това беше единственият клуб, който е готов да му гарантира титулярна позиция като номер 9 и шанс да играе в европейско състезание (Лига Европа). Освен това разговорите му с Пауло Фонсека преминаха много добре. Да не говорим за факта, че много бразилски играчи са успели в Лион.
Ендрик е избрал Лион след разговор с Пауло Фонсека
Ако не възникнат непредвидени обстоятелства, Ендрик ще се присъедини към Лион и ще остане във Франция.
„Globo Esporte“ разкри, че трансферът на Ендрик е само въпрос на време. Лион и Реал Мадрид навлязоха в последните етапи на преговорите тази седмица по време на множество срещи. Испанският клуб се съгласи да позволи на играча да напусне под наем тази зима. Той ще остане в Лион шест месеца. Ръководството на Лион вече прави предложения на Реал Мадрид за ускоряване на административните формалности по договора, който ще бъде подписан в края на 2025 г., точно преди зимния трансферен прозорец.
Относно подробностите по сделката, „Globo Esporte“ заявява, че те са поверителни. Бразилското издание обаче уточнява, че Реал Мадрид, който вече е дал устно съгласие, не иска да включва опция за покупка. За да се защитят, тъй като трансферният прозорец е все още далеч, „кралете“ вероятно ще включат клаузи, позволяващи им да запазят Ендрик или да го върнат в случай на контузия на нападател в състава на Чаби Алонсо. Но Ендрик вече е насочил поглед към Лион. Доказателство за това е, че семейството му в момента търси къща за него във френския град.