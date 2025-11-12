Ендрик все по-близо до спекулирания рестарт в Лион

Ръководството на Лион през последните няколко седмици води интензивни преговори с Реал Мадрид за привличането под наем на Ендрик през януари, без опция за откупуването на неговите права.

Уморен да е на пейката в Реал Мадрид, 19-годишният футболист, който е привлякъл интерес от множество клубове, иска да се върне към редовната си игра и да си даде възможно най-добрия шанс за участие в Световното първенство през 2026 г.

За Ендрик – Лион е основен приоритет в момента, защото това беше единственият клуб, който е готов да му гарантира титулярна позиция като номер 9 и шанс да играе в европейско състезание (Лига Европа). Освен това разговорите му с Пауло Фонсека преминаха много добре. Да не говорим за факта, че много бразилски играчи са успели в Лион.

Ендрик е избрал Лион след разговор с Пауло Фонсека

Ако не възникнат непредвидени обстоятелства, Ендрик ще се присъедини към Лион и ще остане във Франция.

🚨🔴🔵 Olympique Lyon and Endrick, exclusive story from October set to become reality soon.



The agreement between clubs, also very advanced on straight loan with no buy option clause included.



Endrick wants OL move. 🔜🇧🇷 pic.twitter.com/6VofIgX0gh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2025

„Globo Esporte“ разкри, че трансферът на Ендрик е само въпрос на време. Лион и Реал Мадрид навлязоха в последните етапи на преговорите тази седмица по време на множество срещи. Испанският клуб се съгласи да позволи на играча да напусне под наем тази зима. Той ще остане в Лион шест месеца. Ръководството на Лион вече прави предложения на Реал Мадрид за ускоряване на административните формалности по договора, който ще бъде подписан в края на 2025 г., точно преди зимния трансферен прозорец.

Относно подробностите по сделката, „Globo Esporte“ заявява, че те са поверителни. Бразилското издание обаче уточнява, че Реал Мадрид, който вече е дал устно съгласие, не иска да включва опция за покупка. За да се защитят, тъй като трансферният прозорец е все още далеч, „кралете“ вероятно ще включат клаузи, позволяващи им да запазят Ендрик или да го върнат в случай на контузия на нападател в състава на Чаби Алонсо. Но Ендрик вече е насочил поглед към Лион. Доказателство за това е, че семейството му в момента търси къща за него във френския град.