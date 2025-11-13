Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лион
  3. Лион ще плаща 50% от заплатата на Ендрик

Лион ще плаща 50% от заплатата на Ендрик

  • 13 ное 2025 | 07:41
  • 541
  • 0
Лион ще плаща 50% от заплатата на Ендрик

Лион е в напреднали преговори с Реал Мадрид за привличането на Ендрик, който може да се присъедини към "хлапетата" под наем.

Според ESPN Brasil, Лион ще поеме 50% от заплатата на 19-годишния бразилец, което се равнява на 200 хиляди евро. Останалата част от възнаграждението на играча ще продължи да се изплаща от Реал Мадрид.

През настоящия сезон Ендрик е записал едва 11 минути в Ла Лига. Той се появи в мача от 11-тия кръг срещу Валенсия, спечелен с 4:0.

Настоящият договор на нападателя с мадридския гранд е до 2030 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тони Кроос: Арда Гюлер не е мой заместник

Тони Кроос: Арда Гюлер не е мой заместник

  • 13 ное 2025 | 04:41
  • 4323
  • 8
В Байерн са взели решение за Нойер

В Байерн са взели решение за Нойер

  • 13 ное 2025 | 04:18
  • 2233
  • 0
Кристиано Роналдо: Чака ни сериозна битка

Кристиано Роналдо: Чака ни сериозна битка

  • 13 ное 2025 | 03:54
  • 1675
  • 3
Чави посочи голямата си грешка като треньор на Барса

Чави посочи голямата си грешка като треньор на Барса

  • 13 ное 2025 | 02:36
  • 5385
  • 0
Португалски национал спира с футбола

Португалски национал спира с футбола

  • 13 ное 2025 | 03:30
  • 5474
  • 0
Дешан повика Кефрен Тюрам на мястото на Камавинга

Дешан повика Кефрен Тюрам на мястото на Камавинга

  • 13 ное 2025 | 02:07
  • 1238
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 2068
  • 4
ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

  • 13 ное 2025 | 07:26
  • 1719
  • 4
Веласкес подписа с агентите на Аморим

Веласкес подписа с агентите на Аморим

  • 13 ное 2025 | 07:04
  • 2152
  • 3
Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 18513
  • 23
Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
  • 12852
  • 5
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
  • 2912
  • 3