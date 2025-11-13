Лион ще плаща 50% от заплатата на Ендрик

Лион е в напреднали преговори с Реал Мадрид за привличането на Ендрик, който може да се присъедини към "хлапетата" под наем.

Според ESPN Brasil, Лион ще поеме 50% от заплатата на 19-годишния бразилец, което се равнява на 200 хиляди евро. Останалата част от възнаграждението на играча ще продължи да се изплаща от Реал Мадрид.

През настоящия сезон Ендрик е записал едва 11 минути в Ла Лига. Той се появи в мача от 11-тия кръг срещу Валенсия, спечелен с 4:0.

Настоящият договор на нападателя с мадридския гранд е до 2030 година.

Снимки: Gettyimages