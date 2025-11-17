Съдебната битка продължава: ПСЖ и Мбапе се съдят взаимно за над 500 милиона евро

Полемиката между Пари Сен Жермен и Килиан Мбапе продължава, като днес двете страни поискаха милионни обезщетения пред Парижкия трудов съд този понеделник.

Френският шампион настоява за обезщетение от 240 милиона евро от Мбапе, главно заради проваления трансфер в Саудитска Арабия след оферта от 300 милиона евро от Ал-Хилал за играча през юли 2023 г. Предложението беше отхвърлено от френския национал. От своя страна, футболистът, който премина от ПСЖ в Реал Мадрид през лятото на 2024 г. след изтичане на договора му, иска 263 милиона евро от френския клуб за преквалифициране на трудовия договор и морален тормоз, който твърди, че е претърпял в края на контракта. Капитанът на френския национален отбор първоначално претендираше за около 55 милиона евро под формата на неизплатени бонуси и заплати. Въпреки това адвокатите на Мбапе изчислиха, че ако срочният му договор бъде преквалифициран като постоянен, в допълнение към вече претърпените щети, дължимата от клуба сума към играча ще достигне 263 милиона евро.

Адвокатите на ПСЖ се опитаха да прехвърлят делото в Парижкия съд, но искането беше отхвърлено от съда, който решава трудови спорове. Според френската преса решението на Трудовия съд се очаква да бъде обявено на 16 декември.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages