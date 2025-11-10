ПСЖ попари Лион в добавеното време и отново превзе върха

Пари Сен Жермен постигна драматична победа с 3:2 в гостуването си на Лион от 12-ия кръг на Лига 1. Срещата бе истински трилър, като парижани на два пъти повеждаха с голове на Уарен Заир-Емери (26') и Хвича Кварацхелия (33'), но домакините два пъти изравняваха с попадения на Афонсо Даниел (30') и Ейнсли Мейтланд-Найлс (50'). Гостите обаче изтръгнаха трите точки в добавеното време, благодарение на точен изстрел на Жоао Невеш в 95-ата минута.

Головото шоу стартира в 26-ата минута, когато Заир-Емери получи дълъг пас зад защитата и от малък ъгъл успя да промуши кълбото под напречната греда за 0:1.

Реакцията на Лион обаче бе бърза и в 30-ата минута резултатът бе изравнен. Морейра получи извеждащ пас и останал очи в очи с вратаря хладнокръвно реализира за 1:1.

Радостта на домакините бе кратка, тъй като само три минути по-късно ПСЖ си върна преднината със спорен гол. Витиня доста агресивно атакува в гръб Танър Тесман и успя да отнеме топката и да я прати в краката на Кварацхелия, който без забавяне я изстреля във вратата. В първия момент останаха сериозни съмнения за нарушение на португалеца, но съдиите прецениха, че въпреки опасното единоборство, той докосва топката и това е достатъчно, за да бъде признат гола.

В началото на второто полувреме Лион за втори път успя да реагира и да се върне в мача. Мейтланд-Найлс получи дълъг пас, видя, че Люка Шевалие е напуснал вратата си и без забавяне го прехвърли за 2:2.

Драмата обаче продължи и в допълнителното време. Първо в 93-тата минута Николас Таляфико получи втори жълт и червен картон за удар с лакът в лицето на съперник.

В 95-ата минута ПСЖ стигна и до победния гол. При центриране от корнер Жоао Невеш засече топката на първата греда и отбеляза за 2:3.

С този успех ПСЖ отново е лидер в класирането с 27 точки. Лион пък остава на 7-ото място с 20 точки в актива си.

