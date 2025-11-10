Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лион
  3. ПСЖ попари Лион в добавеното време и отново превзе върха

ПСЖ попари Лион в добавеното време и отново превзе върха

  • 10 ное 2025 | 00:08
  • 704
  • 0

Пари Сен Жермен постигна драматична победа с 3:2 в гостуването си на Лион от 12-ия кръг на Лига 1. Срещата бе истински трилър, като парижани на два пъти повеждаха с голове на Уарен Заир-Емери (26') и Хвича Кварацхелия (33'), но домакините два пъти изравняваха с попадения на Афонсо Даниел (30') и Ейнсли Мейтланд-Найлс (50'). Гостите обаче изтръгнаха трите точки в добавеното време, благодарение на точен изстрел на Жоао Невеш в 95-ата минута.

Головото шоу стартира в 26-ата минута, когато Заир-Емери получи дълъг пас зад защитата и от малък ъгъл успя да промуши кълбото под напречната греда за 0:1.

Реакцията на Лион обаче бе бърза и в 30-ата минута резултатът бе изравнен. Морейра получи извеждащ пас и останал очи в очи с вратаря хладнокръвно реализира за 1:1.

Радостта на домакините бе кратка, тъй като само три минути по-късно ПСЖ си върна преднината със спорен гол. Витиня доста агресивно атакува в гръб Танър Тесман и успя да отнеме топката и да я прати в краката на Кварацхелия, който без забавяне я изстреля във вратата. В първия момент останаха сериозни съмнения за нарушение на португалеца, но съдиите прецениха, че въпреки опасното единоборство, той докосва топката и това е достатъчно, за да бъде признат гола.

В началото на второто полувреме Лион за втори път успя да реагира и да се върне в мача. Мейтланд-Найлс получи дълъг пас, видя, че Люка Шевалие е напуснал вратата си и без забавяне го прехвърли за 2:2.

Драмата обаче продължи и в допълнителното време. Първо в 93-тата минута Николас Таляфико получи втори жълт и червен картон за удар с лакът в лицето на съперник.

В 95-ата минута ПСЖ стигна и до победния гол. При центриране от корнер Жоао Невеш засече топката на първата греда и отбеляза за 2:3.

С този успех ПСЖ отново е лидер в класирането с 27 точки. Лион пък остава на 7-ото място с 20 точки в актива си.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Метц с трети пореден успех

Метц с трети пореден успех

  • 9 ное 2025 | 21:30
  • 790
  • 1
Страсбург доближава лидерите след успех над Лил

Страсбург доближава лидерите след успех над Лил

  • 9 ное 2025 | 21:11
  • 912
  • 0
Рома отново се справи с Удинезе и задмина Милан и Наполи

Рома отново се справи с Удинезе и задмина Милан и Наполи

  • 9 ное 2025 | 21:09
  • 4151
  • 0
След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

  • 10 ное 2025 | 00:03
  • 12343
  • 164
Интер не сбърка срещу Лацио и окупира върха в Серия "А"

Интер не сбърка срещу Лацио и окупира върха в Серия "А"

  • 9 ное 2025 | 23:40
  • 4906
  • 2
Драматичен развой доближи Щутгарт на точка от второто място

Драматичен развой доближи Щутгарт на точка от второто място

  • 9 ное 2025 | 20:43
  • 1450
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

  • 9 ное 2025 | 19:30
  • 98771
  • 341
В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

  • 9 ное 2025 | 20:27
  • 50728
  • 128
Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

  • 9 ное 2025 | 20:40
  • 29105
  • 24
След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

  • 10 ное 2025 | 00:03
  • 12343
  • 164
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 61617
  • 202
Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

  • 9 ное 2025 | 19:11
  • 34575
  • 237