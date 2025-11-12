Популярни
  3. Хулиан Алварес надмина Меси в интересна статистика

Хулиан Алварес надмина Меси в интересна статистика

  • 12 ное 2025 | 17:45
  • 97
  • 0

Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес вкара гол в последния мач с Юнион Сен Жилоаз, благодарение на който той изправели знаменития си сънародник Лионел Меси. Алварес вече има 17 гола в първите си 30 мача в Шампионската лига, докато Меси бе вкарал 16 за същия брой срещи, а Серхио Агуаро - 14. Девет от головете му са за Атлетико Мадрид, а първите осем за Манчестър Сити. 24-годишният Хулиан Алварес е спечелил почти всичко с националния тим на Аржентина и с Ривър Плейт, а с Манчестър Сити му липсва само Купата на лигата. Аржентинецът все още няма трофея с тима от испанската столица. 

Снимки: Gettyimages

