
  3. Украински ултраси погнаха Забарни, защото се е ръкувал с руски съотборник

Украински ултраси погнаха Забарни, защото се е ръкувал с руски съотборник

  • 15 ное 2025 | 08:30
  • 455
  • 0
Украински ултраси погнаха Забарни, защото се е ръкувал с руски съотборник

Група фенове на Динамо (Киев) изразиха недоволство от защитника на украинския национален отбор и Пари Сен Жермен Иля Забарний, след като той се е ръкувал с руския вратар Матвей Сафонов.

По-рано Пари Сен Жермен, където играят и двамата играчи, публикува видеоклип на Забарний, който минава през самолет и поздравява съотборници. Единият от играчите носеше два пръстена, което предизвика спекулации в медиите и социалните мрежи, че това е Сафонов.

След това на страницата на ултрасите в социалните мрежи беше публикуван апел към Забарни:

„Иля Забарний, обясни се или ще те държим отговорен.“

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике преди това подчерта, че Сафонов и Забарни действат извън политически контекст и взаимодействат единствено в контекста на екипна работа.

