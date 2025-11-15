Украински ултраси погнаха Забарни, защото се е ръкувал с руски съотборник

Група фенове на Динамо (Киев) изразиха недоволство от защитника на украинския национален отбор и Пари Сен Жермен Иля Забарний, след като той се е ръкувал с руския вратар Матвей Сафонов.
По-рано Пари Сен Жермен, където играят и двамата играчи, публикува видеоклип на Забарний, който минава през самолет и поздравява съотборници. Единият от играчите носеше два пръстена, което предизвика спекулации в медиите и социалните мрежи, че това е Сафонов.
След това на страницата на ултрасите в социалните мрежи беше публикуван апел към Забарни:
„Иля Забарний, обясни се или ще те държим отговорен.“
Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике преди това подчерта, че Сафонов и Забарни действат извън политически контекст и взаимодействат единствено в контекста на екипна работа.