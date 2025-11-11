Френски журналист засипа с критики летен трансфер на ПСЖ

Известният френски журналист Пиер Менес разкритикува представянето на защитника на Пари Сен Жермен Иля Забарний, акцентирайки върху изявата му в мача на шампионите срещу тима на Лион, спечелен с 3:2 в гостуването от 12-ия кръг на френската Лига 1.

“ПСЖ допусна много ранен гол от Морейра, когото Иля Забарни напълно пренебрегна през целия мач. Хората ще кажат, че имам проблеми с украинеца, след като Лий Канг-ин се отърва от ужасния си прякор, но Забарни е пълен провал“, коментира Менес.

Този сезон Забарни е изиграл 14 мача във всички турнири с фланелката на парижани и е отбелязал един гол. Той се присъедини към тима през летния трансферен прозорец, идвайки от английския Борнемут.

