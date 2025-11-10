Шевалие отговори на обвинения във "фашизъм"

Вратарят на Пари Сен Жермен Люка Шевалие зае позиция относно възникнали обвинения срещу него, свързващи го с крайно десните политически движения във Франция, подчертавайки, че всичко е започнало от едно... случайно харесване.

Гневна публикация в Instagram постави въпроса, като футболистът обяви подобна акция като опит за опетняване на имиджа му.

Всичко това тръгна от негово „харесване“ на видео в социалните мрежи, в което бивш консервативен депутат заявява предпочитанието си към крайнодясна партия пред лява.

Шевалие, чрез своя публикация, заяви, че това действие е станало по погрешка и изясни, че няма никаква връзка с конкретното политическо пространство.

„Тъжно е да си харесал по погрешка публикация, след това да се събудиш от дрямка, за да се подготвиш за мач и да откриеш, че имиджът ти е бил опетнен отгоре до долу заради случайно действие. Това е възмутително. Но е сигурно, че всеки, който ме познава, знае много добре, че съм човек, чиито родители и семейство са ме научили на ценности и уважение и че никога не бих си позволил да мисля такива неща. Опитахте се да ме изкарате фашист и не атакувахте само мен, но и цялото ми семейство“, написа варатарят.