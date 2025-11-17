Ливърпул прави последен опит да задържи Конате

Ливърпул отправи последна оферта към Ибрахима Конате и съвсем скоро очаква отговор, съобщава "Скай Спорт Швейцария" в понеделник. Английският шампион желае да направи защитника един от най-скъпите си футболисти в състава, воден от мениджъра Арне Слот. 26-годишният французин има контракт с "червените" до следващото лято.

Ръководството на клуба от Мърсисайд вероятно ще получи отговор от Конате до няколко седмици.

Ибрахима Конате и неговите агенти все още не са взели финалното решение относно предложението за нов договор от страна на 20-кратните първенци на Англия.

Реал Мадрид проявява интерес към бранителя, който може да предпочете да премина в испанската столица като свободен агент след края на настоящия сезон.

Конате е в Ливърпул от 2021 година, а преди това носеше екипа на германския РБ Лайпциг и френския Сошо.

