Ливърпул може да продаде Конате до края на трансферния прозорец

  • 13 авг 2025 | 20:15
  • 2829
  • 2
Ливърпул може да продаде Конате до края на трансферния прозорец

Ръководството на Ливърпул планира в следващите да отправи ново предложение към Ибрахима Конате за нов договор на французина. Според “Марка”, ако централният защитник откаже, клубът може да се опита да го продаде още до края на летния трансферен прозорец, защото не иска да изпада в същата ситуация, както в случая с Трент Александър-Арнолд. Десният бек изчака договорът му да изтече, след което премина в Реал Мадрид като свободен агент.

Контрактът на Конате изтича през следващото лято, а “Марка” твърди, че на “Анфийлд” са наясно, че вече е имало контакт между французина и Реал и дори може би играчът е поел някакъв ангажимент да премине на “Сантиаго Бернабеу” през следващото лято.

До дни Ливърпул ще се опита да финализира привличането на двама централни бранители - капитана на Кристъл Палас Марк Геи и таланта на Парма Джовани Леони. На “Анфийлд” ще направят всичко възможно да убедят Конате да преподпише, но ако това не стане сега, не искат сагата с него да се проточва.

Пари Сен Жермен и Барселона също имат интерес към Конате, а в последните дни се говори, че и Челси може да отправи оферта за него.

Снимки: Imago

