Нотингам постави огромна цена на новата си звезда

  • 18 ное 2025 | 04:02
Елиът Андерсън, който прави страхотен сезон в халфовата линия на Нотингам Форест, е привлякъл интереса на няколко топ отбора от Висшата лига, сред които Манчестър Юнайтед на Рубен Аморим и Нюкасъл, клубът, който го продаде преди два сезона за... 41 милиона евро.

Оценен високо заради отличната си кампания с „Трики Трийс“, както в първенството, така и в Лига Европа на УЕФА, 23-годишният полузащитник, който вече има шест мача за националния отбор на Англия, вече има определена цена от Евангелос Маринакис: 100 милиона паунда (около 113 милиона евро), според The Telegraph.

Посланието на собственика на Форест е ясно и гръцкият магнат не иска да се разделя с един от основните активи на отбора, като според британското издание трансфер през януари е напълно изключен.

Същият източник посочва факта, че Андерсън може да стане третият английски играч, трансфериран за сума от 100 милиона паунда или повече, след преминаването на Джак Грийлиш в Манчестър Сити и Деклан Райс в Арсенал.

Снимки: Gettyimages

