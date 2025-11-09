Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  Нотингам дочака нова победа в Премиър Лийг

Нотингам дочака нова победа в Премиър Лийг

  • 9 ное 2025 | 18:20
След девет поредни мача без победа в първенството и две треньорски смени в Нотингам най-накрая видяха светлина в тунела. Форест записа първа победа в Премиър Лийг от средата на август насам, след като спечели с 3:1 домакинството си на Лийдс. Българският национал Илия Груев бе на резервната скамейка на гостите, но не влезе в игра. След този успех Нотингам остана в зоната на изпадащите, но се доближи на точка от Бърнли и на две от днешния си съперник.

Домакините отправиха първия си точен удар малко след началото на двубоя. Изстрел на Гибс-Уайт бе спасен от вратаря Лукаш Пери. Тимът на Шон Дайч започна силно мача и стражът на гостите трябваше още няколко пъти да се намесва. Въпреки това Лийдс поведе в резултата в 13-ата минута. Лукас Нмеча се разписа с хубав удар, след като получи топката от Аарансън. Преднината на йоркшърци бързо бе заличена, защото две минути по-късно Ибрахим Сангаре изравни. Пери не взе най-доброто решение и изби топката след центриране на Ндой, но я прати на крака на Сангаре около точката на дузпата.

Нотингам продължи да доминира и Ндой стреля на два пъти за кратко време. Първо топката отиде покрай вратата, а след това Пери отрази. След този период чистите положения бяха рядкост до почивката. В началото на втората част удар на Игор Жезус бе блокиран и топката мина покрай вратата. Форест не успяваше да стигне до втори гол, въпреки че имаше предимство.

След час игра Шон Дайч направи тройна смяна и това освежи действията на тима. В 69-ата минута една от резервите - Омари Хътчинсън, центрира отлично и Гибс-Уайт с глава насочи топката към мрежата. Лийдс можеше да изравни десет минути по-късно. Великолепен удар на Дан Деймс бе спасен след отлична намеса на Селс. Топката отиде в Гудмундсон, а кълбото не се озова в мрежата, защото по пътя съотборникът му Богъл го отклони. Малко преди края Нотингам стигна до трети гол, след като Харисън събори Хътчинсън и Елиът Андерсън реализира отсъдената дузпа.

