Звездата на Нотингам след уволнението на Постекоглу: Най-после мога да дишам

Звездата на Нотингам Форест Морган Гибс-Уайт косвено засегна последните двама мениджъри на тима Нуно Еспирито Санто и уволнения само преди няколко дни Анге Постекоглу след вчерашния успех на тима в Лига Европа с 2:0 над Порто. Английският тим имаше трудно начало на сезона и бяха без победа от средата на септември, но вчера стигна до първите си три точки в европейските турнири за сезона, а именно Гибс-Уайт вкара първото попадение от дузпа.

”Чувствам, че най-накрая мога да дишам. Бяха трудни няколко месеца с всички промени тук, които станаха, слабите резултати. Просто сме щастливи да постигнем първата си победа от девет мача и тя да дойде тук на “Сити Граунд” в европейска вечер. Това е невероятно, няма друго такова чувство и няма никой, който да го заслужава повече от нашите фенове. Така че сме щастливи да спечелим три точки за класирането, но те са най-вече за феновете, които продължават да ни подкрепят,” заяви полузащитникът.

"I feel like I can finally breathe!" 😅



Morgan Gibbs-White reflects on Nottingham Forest’s win and a return of team identity 🗣️



📺 @tntsports & @discoveryplusUK | 🎙️ @Becky_Ives_ pic.twitter.com/lnqMlp4D08 — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 23, 2025

Морган Гибс-Уайт преживя бурно лято, след като бе близо до трансфер в Тотнъм, но в крайна сметка тази сделка не се осъществи, но повдигна сериозно напрежението между двата тима. Впоследствие се стигна до много промени в тима и на мениджърския пост, но вчера Форест стигна до победата в дебюта на новия треньор Шон Дайч.

Снимки: Gettyimages