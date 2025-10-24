Звездата на Нотингам след уволнението на Постекоглу: Най-после мога да дишам

Звездата на Нотингам Форест Морган Гибс-Уайт косвено засегна последните двама мениджъри на тима Нуно Еспирито Санто и уволнения само преди няколко дни Анге Постекоглу след вчерашния успех на тима в Лига Европа с 2:0 над Порто. Английският тим имаше трудно начало на сезона и бяха без победа от средата на септември, но вчера стигна до първите си три точки в европейските турнири за сезона, а именно Гибс-Уайт вкара първото попадение от дузпа.
Нотингам се надигна в дебюта на Шон Дайч и нанесе първа загуба на Порто
”Чувствам, че най-накрая мога да дишам. Бяха трудни няколко месеца с всички промени тук, които станаха, слабите резултати. Просто сме щастливи да постигнем първата си победа от девет мача и тя да дойде тук на “Сити Граунд” в европейска вечер. Това е невероятно, няма друго такова чувство и няма никой, който да го заслужава повече от нашите фенове. Така че сме щастливи да спечелим три точки за класирането, но те са най-вече за феновете, които продължават да ни подкрепят,” заяви полузащитникът.
Морган Гибс-Уайт преживя бурно лято, след като бе близо до трансфер в Тотнъм, но в крайна сметка тази сделка не се осъществи, но повдигна сериозно напрежението между двата тима. Впоследствие се стигна до много промени в тима и на мениджърския пост, но вчера Форест стигна до победата в дебюта на новия треньор Шон Дайч.
