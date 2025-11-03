Популярни
»
Венци Стефанов говори за проблемите в българския футбол
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Маринакис обеща финансова помощ на всички фенове на Нотингам Форест, засегнати от инцидента в събота

Маринакис обеща финансова помощ на всички фенове на Нотингам Форест, засегнати от инцидента в събота

  • 3 ное 2025 | 10:25
  • 1261
  • 1

Собственикът на Нотингам Форест Евангелос Маринакис обеща финансова подкрепа за всички фенове на клуба от Висшата английска лига, които бяха засегнати от масов инцидент във влак близо до Кеймбридж в Англия в събота. Серията от нападения с прободно оръжие доведе до това 11 души да бъдат лекувани след получени наранявания.

Един от ранените е притежател на сезонен билет за стадион "Сити Граунд" в Нотингам, докато от Форест потвърдиха, че много привърженици на отбора са пътували във влака след равенството 2:2 у дома с Манчестър Юнайтед.

"Всички в Нотингам Форест са шокирани и дълбоко натъжени от случилото се. Смелостта и безкористността, показани от нашите привърженици във влака, представляват най-доброто от човечността и най-доброто от общността на нашия клуб. Ще се погрижим всеки привърженик, попаднал в този инцидент, да получи финансова подкрепа, от която се нуждае, за да има достъп до възможно най-добрата медицинска помощ по време на възстановяването си", каза гръцкият корабен магнат Маринакис в свое изявление в неделя.

