Деспотичният Маринакис: над 30 уволнения, светкавични решения и чести посещения в съдилищата

През 2018 г. Евангелос Маринакис (роден в Пирея през1967 г.) – бизнесмен, инвеститор и собственик на Олимпиакос, Нотингам Форест и Рио Аве – нахлува в съдийската стая на полувремето на мача Олимпиакос - Бърнли, завършил 3:1 за гърците. Шон Дайч, тогавашен наставник на англичаните, обвинява Маринакис, че е сплашвал рефера. Седем години по-късно гръцкият собственик го назначава за нов треньор на Нотингам Форест. Любопитен анекдот, нали? Но когато говорим за магнат като Маринакис, това е ежедневие, пише “Спорт” в очерк.

Шон Дайч беше без работа, след като през януари бе уволнен от Евертън, който се намираше в зоната на изпадащите. Той пое „карамелите“ през януари 2023 г. като заместник на Франк Лампард, но клубът реши да се раздели с него часове преди мача срещу Питърбъро за ФА Къп. И именно той бе избран от Маринакис да замени Анге Постекоглу, който се задържа на поста цели 39 дни.

Австралиецът стана 35-ата „жертва“ на Евангелос Маринакис. Да, правилно прочетохте. От 2011 г., когато влиза в Олимпиакос, той е уволнил общо 35 треньори. Вярно е, че някои от тях са били временни наставници, поели отбора за няколко дни до намирането на наследник, но данните остават потресаващи.

Нека се съсредоточим върху Нотингам Форест. Стабилността на треньорската скамейка на „Сити Граунд“ е рядкост, въпреки че благодарение на финансовите инжекции и работата на Нуно Еспирито Санто отборът се завърна в европейските турнири след 29-годишно отсъствие. Въпреки това гръцкият магнат обяви уволнението на Нуно през септември, въпреки историческото класиране на „Tricky Trees“ за Лига Европа.

Една особена личност

Нека научим малко повече за ексцентричния гръцки собственик. Евангелос Маринакис е син на корабособственик и от 2010 г. е собственик и президент на Олимпиакос. През 2017 г. той инвестира стотици милиони в Нотингам Форест, който се завърна във Висшата лига през сезон 22/23, а два сезона по-късно си осигури участие в Лига Европа. Освен това, заедно с Жорже Мендеш, той е собственик и на португалския Рио Аве.

Маринакис навлиза в света на футбола с любимия си клуб – Олимпиакос от родната му Пирея. Той дори е бил общински съветник в пристанищния град на Атина. Бил е също президент на гръцката лига, вицепрезидент на гръцката футболна федерация, собственик на „Alter Ego Media“ – конгломерат от медийни групи, и продължава да ръководи семейната компания Capital Maritime & Trading Corp. Той притежава всичко. Затова и състоянието му се оценява на около 5,1 милиарда долара. Разбира се, животът му не е лишен от полемики, като често посещава съдилищата по различни дела: обвинения в олигархия, случай с трафик на наркотици, разследване за оказване на натиск върху съдии...

Сякаш това не е достатъчно, той трябваше да се справя и с проблеми, свързани с мултисобствеността. Маринакис успя да заобиколи правилото на УЕФА, което забранява на клубове с един и същ собственик да участват в един и същ турнир, благодарение на наказанието, наложено на Кристъл Палас, което ги изпрати в Лигата на конференциите.

Нещо се счупи в отношенията с Нуно

Вероятно феновете на Форест все още не могат да разберат необяснимото уволнение на Нуно Еспирито Санто. Той беше изтощен от престоя си в Ал-Итихад и обмисляше едногодишна почивка, но прие да поеме отбора през декември 2023 г. Тимът се сблъска с безброй трудности: шестима играчи на Купата на африканските нации, отнемане на четири точки през март и някои спорни съдийски отсъждания. Въпреки това португалецът спаси положението и отборът остана в Премиър лийг. Нещо повече: с прост, но много ефективен футбол той успя да превърне тима в откритието на сезона, докосвайки се до Шампионската лига.

Но нещо се счупи. Слизането на Маринакис на терена, за да упреква Нуно за равенството у дома срещу Лестър през сезон 24/25, жестикулирайки и демонстрирайки власт... беше началото на края. През август португалският треньор обясни, че е забелязал промяна в отношенията си със собственика: „Миналия сезон бяхме много, много близки, говорехме почти всеки ден. Този сезон не е толкова добре. Отношенията ни се промениха, не са толкова близки, не са ежедневни, не са добри.“

Нуно Еспирито Санто призна: Няма дим без огън, отношенията ни със собственика се промениха

И така, на 9 септември в 1:15 ч. през нощта – доста подходящ час, между другото – клубът обяви уволнението на Нуно: „След последните обстоятелства, Нуно Еспирито Санто днес бе освободен от задълженията си като старши треньор.“ Решение, колкото прибързано, толкова и необяснимо.

39 катастрофални дни

Негов заместник стана Анге Постекоглу. Човек, който беше уволнен от Тотнъм, въпреки че спечели Лига Европа – първият трофей за „шпорите“ от 17 години. Приключението му в Нотингам Форест обаче не можеше да бъде по-лошо.

Поражението с 0:3 от Челси на „Сити Граунд“ се оказа окончателната присъда за специалиста. Само половин час след катастрофалния резултат клубът публикува кратко съобщение, с което обяви уволнението на австралийския специалист.

Текстът на съобщението, състоящ се от едва 39 думи в английския си оригинал, направи странно впечатление – точно толкова, колкото бяха и дните на Постекоглу начело на отбора. Един смущаващ детайл. Факт е, че австралиецът, който за малко не подобри рекорда на Сам Алърдайс (30 дни в Лийдс) за най-кратък престой в Премиър лийг, записа катастрофални резултати: нито една победа в осем мача, от които шест загуби и две равенства.

Неговата философия за контрол върху топката се сблъска с директния стил, наложен от предшественика му Нуно Еспирито Санто. Това се случи въпреки факта, че ядрото на отбора остана почти непроменено, като най-осезаемата загуба беше трансферът на Антъни Еланга в Нюкасъл. Към играчи като Зелс, Мурило, Миленкович, Гибс-Уайт, Хъдсън-Одой и Ууд бяха добавени и класни попълнения като Ндойе, МакАтий и Игор Жезус от Ботафого.

Специалист по гасене на пожари

И кой ще бъде неговият наследник? Специалист по справяне с кризисни ситуации: добрият стар Шон Дайч. Бившият мениджър на Бърнли и Евертън поема скромната задача да извади Нотингам Форест от дъното. Отборът, който блестеше със своята безупречна защита, се превърна в най-слабия в Европа (пет допуснати гола средно на мач) и един от най-крехките в Англия (15 инкасирани попадения).

Това няма да е първият път, в който Дайч спасява отбор от хаоса. Той изведе „виненочервените“ от Чемпиъншип до участие в Лига Европа и запази „карамелите“ в елита на английския футбол въпреки финансовата нестабилност на клуба. Всичко това, оставайки верен на своята идентичност: нисък блок и директен футбол. Подход, който убеждава собственика Маринакис, търсещ незабавни резултати.

Дайш нямаше време дори да мисли. Обявен на 21 октомври, само два дни по-късно, на 23 октомври, той дебютира начело на „Tricky Trees“. И не просто издържа изпита, а го взе с отличие: убедителна победа с 2:0 срещу Порто, който беше непобеден от идването на Фариоли за треньор. „Сити Граунд“ посрещна с почести своя юноша, който така и не дебютира за първия отбор, и отпразнува дългоочакваната победа. Гибс-Уайт откри резултата с първия си гол за сезона, а новото попълнение Игор Жезус също се разписа.

Трагична седмица (с едно изключение)

Собственикът Евангелос Маринакис не преживява най-добрата седмица в живота си. Той притежава Олимпиакос, Нотингам Форест и Рио Аве, а резултатите на отборите му бяха трагични. В събота, 18 октомври, Форест загуби с 0:3 от Челси и уволни Постекоглу. Ден по-късно, в неделя, Рио Аве – дванадесети в португалската лига – отпадна от Купата на Португалия след загуба от четвъртодивизионен отбор. За капак, във вторник Олимпиакос допусна унизителна загуба с 1:6 от Барселона на „Монтжуик“.

Все пак имаше и едно изключение: Нотингам Форест постигна първата си победа от два месеца насам в дебюта на Шон Дайш. Какъв огромен товар падна от плещите на гръцкия бизнесмен...