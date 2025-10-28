Популярни
  2. Нотингам Форест
  3. Нотингам Форест иска над 100 млн. паунда за желан от Манчестър Юнайтед халф

  • 28 окт 2025 | 05:11
  • 365
  • 0
Нотингам Форест определи цена между 100 и 120 милиона паунда за халфа Елиът Андерсън. Към 22-годишния английски национал вече има сериозен интерес от страна на Манчестър Юнайтед.

Освен „червените дяволи“, Нюкасъл също следи отблизо ситуацията с Андерсън. И двата клуба са заявили своя интерес, но и много други водещи отбори наблюдават внимателно развитието на полузащитника.

Нотингам счита Андерсън за ключова фигура в своя състав и ще настоява за сума в диапазона 100-120 милиона паунда, за да се раздели с него през лятото.

Настоящият договор на халфа е до 2029 година и в него не е включена клауза за откупуване.

През настоящия сезон Елиът Андерсън е изиграл 9 мача в Премиър лийг, в които е записал една асистенция.

Андерсън е юноша на Нюкасъл, а Нотингам го привлече от "свраките" в началото на 2024 година.

Снимки: Gettyimages

