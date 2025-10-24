Рома иска нападател на Нотингам

Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  • 24 окт 2025 | 07:33
Италианският Рома следи отблизо нападателя на Нотингам Форест Арно Калимуендо, съобщава „Il Corriere dello Sport“. Според изданието „джалоросите“ обмислят да привлекат френския футболист през януарския трансферен прозорец.

22-годишният Калимуендо премина в Нотингам Форест от Рен през август срещу сумата от 30 милиона евро. До момента обаче той не може да се наложи в състава, като е записал седем официални мача за английския клуб, но във всички тях се е появил от резервната скамейка и все още търси първия си гол.

От Рома се надяват да вземат нападателя под наем през януари, като в споразумението бъде включена и опция за окончателното му откупуване в края на сезона.

