Рома иска нападател на Нотингам

Италианският Рома следи отблизо нападателя на Нотингам Форест Арно Калимуендо, съобщава „Il Corriere dello Sport“. Според изданието „джалоросите“ обмислят да привлекат френския футболист през януарския трансферен прозорец.
22-годишният Калимуендо премина в Нотингам Форест от Рен през август срещу сумата от 30 милиона евро. До момента обаче той не може да се наложи в състава, като е записал седем официални мача за английския клуб, но във всички тях се е появил от резервната скамейка и все още търси първия си гол.
От Рома се надяват да вземат нападателя под наем през януари, като в споразумението бъде включена и опция за окончателното му откупуване в края на сезона.
Снимки: Imago