Хаусен и още двама отпаднаха от състава на Испания за днешния мач с Грузия

Испанският национален отбор по футбол ще се изправи срещу Грузия в събота вечер в петия кръг от квалификациите за Световното първенство. Отборът на Луис де ла Фуенте води групата с перфектен актив пред Турция, която най-вероятно ще си осигури класиране за Световното първенство чрез плейофи. В съответствие с това, селекционерът обяви състава за съботния мач, от който отпадна 20-годишният централен защитник на Реал Мадрид Дийн Хаусен. Освен него, нападателят на Порто Саму Омородион, както и крилото на Райо Валекано, Хорхе де Фрутос също не попаднаха в състава.

Отпадането на Хаусен е изненада. От дебюта си в Ротердам миналия март той играеше всяка минута от мачовете на националния отбор, като изключим мачовете през октомври, когато отпадна заради контузия.

Снимки: Imago