Дани Олмо: Не усещаме напрежение

  • 14 ное 2025 | 12:35
Дани Олмо е един от капитаните на националния отбор на Испания. Той се подготвя за последните стъпки на “Ла Фурия” в световните квалификации. Пред “Мундо Депортиво” халфът коментира предстоящите мачове на Испания, както и теми, свързани с Барселона.

“Целта е да спечелим и двата мача. Не сме се класирали математически, така че целта е да си осигурим място на Мондиал 2026. Чувствам се важен играч за тима. Имаме фантастична група. Като семейство сме, вярваме си. Мисля, че това е в основата на успехите ни”, сподели Олмо.

Той заяви, че в отбора няма проблеми, въпреки напрежението между някои испански национали по време на дербито между Реал и Барселона: “Не сме говорили много. Тези мачове винаги се играят на 100 процента и са пълни с напрежение. Но сега сме концентрирани върху националния отбор и това, което трябва да свършим”.

Между испанската федерация и Барселона имаше напрежение около Ламин Ямал, но Олмо обясни, че футболистите не го усещат: “Отвътре не го усещаме. Клубът и федерацията мислят за най-доброто на играчите и не съм видял проблеми. Барса винаги е повод за коментари, но това не е нещо, което ни тревожи. Не усещаме това напрежение, за което се говори отвън”.

Той говори и за представянето на Барселона, битката за титлата с Реал и стила на каталунците. “Срещу Селта беше много важна победа на труден за гостуване стадион. Мисля, че изиграхме страхотен мач. Като цяло ние в Барса се концентрираме върху нашата игра. Сега сме с националния отбор. Когато се върнем, ще мислим за Атлетико Мадрид и каквото предстои след това. Вярваме, че ако сме здрави и на 100 процент, държим съдбата си в собствените си ръце. Стилът на игра, към който се придържаме, е доказан. Понякога е по-добре, понякога по-зле, но ние вярваме в него. Няма причина да го променяме”.

