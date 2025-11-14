Популярни
"Лъвовете" с официална тренировка на турска земя
Вили Саньол за Испания: Играем с един от двата най-добри отбори в света, трябва да сведем до минимум грешките

  • 14 ное 2025 | 18:15
  • 257
  • 0
Селекционерът на националния отбор на Грузия Вили Саньол се надява грузинците да се представят достойно в мача от груповата фаза на квалификациите за Световното първенство през 2026 г. срещу Испания. Срещата ще се проведе утре, 15 ноември, на стадион „Борис Пайчадзе“.

Грузинците са амбицирани да поправят грешките в предишните мачове
Грузинците са амбицирани да поправят грешките в предишните мачове

„След загуби от Испания с 1:7, 1:3, 1:4 и 0:2, е време да покажем различен резултат. Но трябва да разберем, че Испания е един от двата най-добри отбора в света. Нашата задача е да сведем до минимум непредизвиканите грешки. Мачът ще бъде много емоционален, тъй като го дължим на феновете. Знам, че за първи път през цялото това време не всички билети са разпродадени. И това е критика към нас.

Еуфорията след Европейското първенство и последвалата победа над Чехия отдавна би трябвало да е отшумяла. Надявам се играчите да разберат това. Трябва да доказваме ден след ден, че този успех не е бил случаен. Очевидно Лигата на нациите е важна за нас, но утрешният мач срещу европейските шампиони е голямо предизвикателство. Не можем да рискуваме Микаутадзе, така че той няма да играе целия мач“, каза Саньол на пресконференцията преди мача.

