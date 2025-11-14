Популярни
"Лъвовете" с официална тренировка на турска земя
  2. Испания
Субименди: Не мисля за Световното, защото още не сме се класирали

  • 14 ное 2025 | 17:53
  • 236
  • 0
Халфът на Арсенал и Испания Мартин Субименди увери, че все още не мисли за Световното първенство, тъй като “Ла Фурия Роха” не си е гарантирала класирането. Действащият европейски шампион има преднина от три точки пред Турция, а утре гостува на Грузия. Турците пък посрещат България в другия мач от групата. След няколко дни двата отбора излизат един срещу друг в Севиля. Ако утре Испания спечели, това ще означава, че практически си гарантира класирането, тъй като има много по-добра голова разлика от Турция.

“В момента не се виждам в представите си как играя на Световното. Може и да ви звучи налудничаво това, което казвам, но не сме се класирали още. Дори и утре да направим всичко перфектно, пак ще зависим от другите резултати. В момента си представям само как се класираме, нищо повече.

Една от силните ни страни е сплотеният отбор, който имаме. От няколко години сме с подобни играчи, един много сплотен блок, който е напълно познат.

Грузия разполага с няколко играчи от големи клубове - Мамардашвили, Кварацхелия, Микаутадзе. Ние обаче трябва да се съсредоточим върху отбора, а не върху отделни единици. Страхотен отбор. Те се опитват да играят бързо след загуба и това ни създаде трудности в предишния мач. В някои ситуации не контролирахме добре играта и това можеше да се отрази. Трябва да бъдем много фокусирани в хода на цялата среща", заяви Субименди, който бе на днешната пресконференция на Испания.

Водещи Новини

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

  • 14 ное 2025 | 18:15
  • 3590
  • 5
Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

  • 14 ное 2025 | 17:25
  • 3436
  • 5
Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

  • 14 ное 2025 | 14:20
  • 26913
  • 29
Следете със Sportal.bg маратонa в Евролигата тази вечер

Следете със Sportal.bg маратонa в Евролигата тази вечер

  • 14 ное 2025 | 18:24
  • 1328
  • 0
Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

  • 14 ное 2025 | 10:19
  • 11869
  • 5
Първият мач от днешните световни квалификации започва след минути, следете тук

Първият мач от днешните световни квалификации започва след минути, следете тук

  • 14 ное 2025 | 08:00
  • 9245
  • 7