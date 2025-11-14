Субименди: Не мисля за Световното, защото още не сме се класирали

Халфът на Арсенал и Испания Мартин Субименди увери, че все още не мисли за Световното първенство, тъй като “Ла Фурия Роха” не си е гарантирала класирането. Действащият европейски шампион има преднина от три точки пред Турция, а утре гостува на Грузия. Турците пък посрещат България в другия мач от групата. След няколко дни двата отбора излизат един срещу друг в Севиля. Ако утре Испания спечели, това ще означава, че практически си гарантира класирането, тъй като има много по-добра голова разлика от Турция.

Де ла Фуенте: Този тим на Испания върви по пътя на онзи от 2008 и 2012 година

“В момента не се виждам в представите си как играя на Световното. Може и да ви звучи налудничаво това, което казвам, но не сме се класирали още. Дори и утре да направим всичко перфектно, пак ще зависим от другите резултати. В момента си представям само как се класираме, нищо повече.

Една от силните ни страни е сплотеният отбор, който имаме. От няколко години сме с подобни играчи, един много сплотен блок, който е напълно познат.

Грузия разполага с няколко играчи от големи клубове - Мамардашвили, Кварацхелия, Микаутадзе. Ние обаче трябва да се съсредоточим върху отбора, а не върху отделни единици. Страхотен отбор. Те се опитват да играят бързо след загуба и това ни създаде трудности в предишния мач. В някои ситуации не контролирахме добре играта и това можеше да се отрази. Трябва да бъдем много фокусирани в хода на цялата среща", заяви Субименди, който бе на днешната пресконференция на Испания.

🎙️ "De momento no me visualizo jugando un Mundial, todavía tenemos que clasificarnos"



➡️ "Debemos estar bien hasta el último partido".



🗣️ Zubimendi, jugador internacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/ucM1WqH7ho — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 14, 2025