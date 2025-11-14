Де ла Фуенте: Този тим на Испания върви по пътя на онзи от 2008 и 2012 година

Без грешна стъпка до момента отборът на Испания е на крачка от класиране на Световното първенство през идното лято. Иберийците са лидери в групата, в която е и тимът на България. Ако в събота те надвият Грузия в Тбилиси, на 99,99% ще са на финалите, и то при положение, че по същото време Турция не загуби точки срещу българския състав.

Селекционерът Луис де ла Фуенте очаква от своите избраници да покажат същото високо ниво и в идния мач, за да не се налага всичко да зависи от финалната квалификация срещу турците на 18 ноември. Само преди години - в предишната визита на Испания в Грузия - “Ла Роха” се наложи с гръмкото 7:1.

Ето какво заяви Де ла Фуенте на пресконференцията си:



Какво мислите за националния отбор на Грузия

Предстои ни труден мач, който няма да има нищо общо с онзи отпреди две години и половина. Ще бъде сложен, защото съперникът има играчи на най-високо ниво в европейските първенства, особено в Испания. Нужно е ние да имаме ден на нивото, което се очаква, за да можем да спечелим този важен двубой, за който знаем какво означава за нас.

Испания продължава да не допуска гол

Целта ни е да се класираме за Световното първенство без значение на статистиката. Искаме да победим, за да оставим класирането почти решено и това минава през битка, работа и добро изпълнение на нещата, за да имаме възможности да триумфираме.

Как за два-три дни успявате да се подготвите за мач

Това е нещо обичайно в тези лагери. Имаме малко време за работа, но разполагаме с отлични футболисти. Независимо кой излезе на терена, ние сме конкурентоспособни и това ни дава спокойствие при подготовката за двубоите. Всеки мач е различен и утре ще видим друга силен тим, други страхотни играчи.

Притеснения за календара и контузиите

Това ще се случва. Надяваме се футболистите, които сега са с травми, да се възстановят дотогава. Във футбола винаги има контузии. Остават много месеци, много мачове с голямо натоварване, и ще се молим да няма повече контузии, макар че за съжаление ще има.

Решение на ситуацията с Ямал и полемиката

Най-добрата новина е, че на него му предстоят още 15 години с нас. Трябва да мислим за настоящето и бъдещето. Настоящето е да разчитаме на играчите, които имаме, да победим и да направим така, че класирането ни да е почти решено – това е нашата грижа.

Проблемите на големите национални отбори и дали Испания може да направи 30 мача без загуба

Винаги е вълнуващо да виждаш една страна развълнувана от своя национален тим, а ние, професионалистите, трябва да стоим здраво стъпили на земята. Никой не ти подарява нищо – много е трудно да печелиш. Франция, Португалия, Италия… много е трудно да побеждаваш и искаме да продължим по този път, но мач за мач и ден за ден. Понякога е полезно да стъпим на земята – това, което прави този тим, е много трудно, но искаме да продължим да се подобряваме.

Кой играч бихте искали да се „увековечи“ в националния отбор?

Толкова съм привързан към тези футболисти, че искам всички да се увековечат. Най-вече бих искал да останат в съзнанието на всички – да бъдат национален отбор като този от 2008 до 2012, който стана легендарен. Този тим е по пътя към това, а тези футболисти имат шанс да направят история.

Как стои въпросът с десни бекове

Педро Поро е голям професионалист, Маркос Йоренте е универсален, а има и други футболисти в младежкия национален отбор (до 21 години), които ви съветвам да погледнете – в Премиър лийг, в Португалия, с голямо бъдеще. Характерно за нас е, че даваме възможности на играчите както на този пост, както и на други. Има бъдеще.

Липсата на увереност у Дани Олмо

Той е играч, който може да действа на различни позиции. Не буди никакво съмнение у мен – роден е за националния отбор. Той е от онези футболисти, които дори когато не са на ниво в клуба си, идват тук и играят на изключително високо ниво. На Европейското първенство Дани пристигна с физически проблеми, но показа отлична форма. И като човек е на много високо ниво. Може да играе или да не играе, но каквото и да даде, винаги е в полза на отбора.