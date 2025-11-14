Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Комисия се произнесе, че голът на Ван Дайк срещу Манчестър Сити е бил непрaвилно отменен

  • 14 ное 2025 | 16:47
  • 2171
  • 1

Голът на Вирджил ван Дайк срещу Манчестър Сити, който бе отменен заради засада на Андрю Робъртсън, е трябвало да бъде зачетен. Такова становище е изразила Комисията за ключови инциденти по време на мачовете от Премиър лийг (KMI), твърди “Таймс”. Комисията се състои от трима бивши играчи или треньори, един представител от Премиър лийг и един от Асоциацията на професионалните съдии.

Мнението на KMI е, че голът е трябвало да бъде зачетен. Заедно с това обаче комисията смята, че Майкъл Оливър, който отговаряше за ВАР в този двубой, правилно не се намесил да отмени решението на страничния рефер, който още на терен отсъди засада. Причината е, че това решение не може да бъде окачествено като явна грешка, тъй като Робъртсън наистина е в положение на засада и извършва явно действие, намирайки се пред вратаря.

След мача шефът на съдиите Хауърд Уеб защити решението, макар че се съгласи, че в този случай то е много субективно.

