Заплатата на Родриго е проблем за Тотнъм

Преминаването на нападателя на Реал Мадрид Родриго в Тотнъм е малко вероятно, твърди журналистът Флориан Плетенберг. Шансът за сделка е много малък поради високата заплата на 24-годишния бразилец.
Договорът на Родриго с Реал Мадрид е до лятото на 2028 година. През този сезон той е изиграл 16 мача и е направил 3 асистенции.
Бразилецът не е доволен от ролята си на твърда резерва в състава на Чаби Алонсо и предпочита да продължи кариерата си в друг клуб, ако ситуацията не се промени.
Тотнъм искаше крилото още през лятото. “Шпорите” са готови да платят 80 млн. евро за бразилския национал.
Снимки: Imago