Заплатата на Родриго е проблем за Тотнъм

Преминаването на нападателя на Реал Мадрид Родриго в Тотнъм е малко вероятно, твърди журналистът Флориан Плетенберг. Шансът за сделка е много малък поради високата заплата на 24-годишния бразилец.

Договорът на Родриго с Реал Мадрид е до лятото на 2028 година. През този сезон той е изиграл 16 мача и е направил 3 асистенции.

🚨❌ New rumours linking Tottenham Hotspur with #Rodrygo are still wide of the mark.



A deal would also not be feasible mainly because of his salary. #THFC



A move in January remains possible, though. The market is being explored. His contract at Real Madrid runs until 2028.… pic.twitter.com/DPXugYTwxw — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 12, 2025

Бразилецът не е доволен от ролята си на твърда резерва в състава на Чаби Алонсо и предпочита да продължи кариерата си в друг клуб, ако ситуацията не се промени.

Тотнъм искаше крилото още през лятото. “Шпорите” са готови да платят 80 млн. евро за бразилския национал.

Снимки: Imago