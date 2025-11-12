Популярни
  Реал Мадрид
  2. Реал Мадрид
Заплатата на Родриго е проблем за Тотнъм

  12 ное 2025
Преминаването на нападателя на Реал Мадрид Родриго в Тотнъм е малко вероятно, твърди журналистът Флориан Плетенберг. Шансът за сделка е много малък поради високата заплата на 24-годишния бразилец.

Договорът на Родриго с Реал Мадрид е до лятото на 2028 година. През този сезон той е изиграл 16 мача и е направил 3 асистенции.

Бразилецът не е доволен от ролята си на твърда резерва в състава на Чаби Алонсо и предпочита да продължи кариерата си в друг клуб, ако ситуацията не се промени.

Тотнъм искаше крилото още през лятото. “Шпорите” са готови да платят 80 млн. евро за бразилския национал.

Снимки: Imago

