Арестуваха фен на Тотнъм за обиди към Мейсън Маунт

Млад мъж е бил арестуван за отправени вербални обиди срещу футболиста на Манчестър Юнайтед - Мейсън Маунт, по време на гостуването на Тотнъм в мач от Висшата английска футболна лига на 8 ноември (събота), съобщи The Athletic.

19-годишният младеж е бил чут от служител на стадиона да изрича обидни реплики по адрес на полузащитника на „Червените дяволи“. Той е докладвал това на полицията, след което е последвало задържане заради подозрения за „умишлено причиняване на тормоз, безпокойство или страдание“. Впоследствие фенът е бил пуснат, но властите обявиха, че разследването продължава.

В изявление към The Athletic от управата Тотнъм обявиха, че помагат с всичко необходимо на полицията за разнищването на случая и ще предприемат „най-строги мерки“ срещу всеки зрител, който използва обидни думи по време на мач.

26-годишният Маунт влезе като резерва и игра 19 минути в равенството при 2:2 в двубоя на „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“ в Лондон. Халфът, който има 36 участия за националния отбор на Англия, все още изпитва затруднения след преминаването си на „Олд Трафорд“ от Челси през лятото на 2023 година в сделка на стойност 60 милиона паунда. През настоящата кампания той е записал 1 гол и 1 асистенция в 9 срещи във всички турнири за манчестърци.

