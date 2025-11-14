Доналд Тръмп помилва дългогодишен шеф на Тотнъм

Британският бизнесмен и милиардер Джо Люис, чийто семеен тръст ENIC International Ltd. (86.58%) притежава мажоритарен дял във футболния клуб Тотнъм, получи помилване от американския президент Доналд Тръмп.

През 2024 г. 88-годишният Люис се призна за виновен по обвинения в търговия с вътрешна информация като част от споразумение с прокуратурата, което му позволи да избегне затвор. Той беше обвинен, че е предоставял информация за своите компании на личните си пилоти, приятели, асистенти и партньорки в измамна схема, която според властите е донесла печалби в размер на милиони долари.

Представител на Белия дом заяви, че Тръмп е одобрил помилването на Люис, който го е поискал, за да може да получи медицинско лечение и да посети своите внуци и правнуци в САЩ.

„Г-н Люис призна, че е допуснал ужасна грешка, не се е противопоставил на екстрадицията по делото и е платил глоба от 5 милиона долара“, каза служителят пред “Би Би Си”.

Люис е най-известен със собствеността си върху Тотнъм Хотспър, в който придоби контролен пакет акции за 22 милиона лири през 2001 г. – сума, равняваща се тогава на около 32 милиона долара. През 2022 г. контролът беше прехвърлен на семеен тръст, а финансовите документи, подадени от клуба в британския Търговски регистър (Companies House), показват, че Люис вече няма „значителен контрол“ над клуба.

В изявление Люис коментира: „Радвам се, че всичко това вече е зад гърба ми и мога да се насладя на пенсионирането си и да гледам как моето семейство и разширеното ми семейство продължават да изграждат нашия бизнес, основан на качеството и стремежа към съвършенство, които се превърнаха в наша запазена марка.“

Люис е основател на инвестиционната фирма Tavistock Group, която притежава дялове в множество компании в сферата на имотите, спорта, финансите, енергетиката и науките за живота. През 2023 г. той беше класиран на 39-о място в списъка на най-богатите хора на Sunday Times със състояние, оценено на над 5 милиарда британски лири (6,4 милиарда долара).

Той беше арестуван през юли 2023 г. и обвинен по шестнадесет точки за измама с ценни книжа и три точки за заговор. Прокуратурата твърдеше, че между 2013 г. и 2021 г. той е злоупотребявал с достъпа си до корпоративни бордове и е предавал вътрешна информация на свои контакти. Според американския прокурор Деймиън Уилямс, тези контакти са спечелили милиони долари от „сигурни“ залози на фондовия пазар.

В един от случаите, според обвинителния акт, през юли 2019 г. Люис е казал на своя приятелка да инвестира в биотехнологична компания, преди резултатите от клинично изпитване на компанията да станат публични. След това той лично е влязъл в банковата ѝ сметка и е използвал 700 000 долара, за да инвестира в компанията, като в крайна сметка е реализирал печалба от 849 000 долара.

През 2024 г. Люис се призна за виновен по обвинения в заговор и две точки за измама с ценни книжа като част от сделка с прокуратурата. Впоследствие той беше глобен с 5 милиона долара и осъден на три години пробация.