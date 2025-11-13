Популярни

  ФК Лос Анджелис
  3. Сон отрече, че ще се връща в Тотнъм

Сон отрече, че ще се връща в Тотнъм

  • 13 ное 2025 | 18:00
  • 681
  • 0
Сон отрече, че ще се връща в Тотнъм

Хюн-Мин Сон категорично отхвърли възможността да се завърне във Висшата лига през зимния трансферен прозорец. Появиха се слухове, че южнокорейският легионер е отворен за временно преотстъпване в Тотнъм.

В интервю за телевизионния канал „TV Chosun“ футболистът внесе яснота по въпроса:

Никога не съм преговарял с нито един клуб за зимен трансфер. Подобни слухове са просто неверни. За мен най-важното е да показвам уважение към Лос Анджелис ФК и да давам всичко от себе си там, където играя – това никога няма да се промени", заяви той.

Сон веднага се оказа полезен за калифорнийския отбор, като отбеляза десет гола и направи четири асистенции в дванадесет мача. ЛАФК ще се изправи срещу Ванкувър, воден от Томас Мюлер, в четвъртфиналите на плейофите на МЛС.

