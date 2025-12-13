Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Съставите на Ливърпул и Брайтън, Салах е на пейката

Съставите на Ливърпул и Брайтън, Салах е на пейката

  • 13 дек 2025 | 16:00
  • 1638
  • 1
Съставите на Ливърпул и Брайтън, Салах е на пейката

Ливърпул приема Брайтън в среща от 16-ия кръг на Премиър Лийг. Двата отбора имат по 23 точки, но “чайките” са с по-добра голова разлика. Мърсисайдци записаха две равенства в последните си два мача в първенството, а през седмицата постигнаха успех над Интер в Шампионската лига. Брайтън има само една загуба в последните си шест срещи.

Мохамед Салах се завърна в групата за мача, но отново е оставен на резервната скамейка. За него това е последен мач преди заминаването му за Купата на африканските нации, а бъдещото му в клуба след това е неясно. Арне Слот е направил две промени от мача с Интер. Флориан Виртц се завръща сред титулярите на мястото на Александър Исак, който не е в групата. Милош Керкез пък заменя Анди Робъртсън като ляв краен бранител.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 7686
  • 28
Семейство Аниели отказа да продаде Ювентус на криптокомпания

Семейство Аниели отказа да продаде Ювентус на криптокомпания

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 920
  • 1
Юноша от школата на Реал Мадрид титуляр срещу Алавес?

Юноша от школата на Реал Мадрид титуляр срещу Алавес?

  • 13 дек 2025 | 12:47
  • 1673
  • 7
Грипна епидемия и маски във Валенсия за гостуването на Атлетико

Грипна епидемия и маски във Валенсия за гостуването на Атлетико

  • 13 дек 2025 | 12:33
  • 924
  • 3
Шестима играчи, които да наблюдавате на Купата на Африка 2025

Шестима играчи, които да наблюдавате на Купата на Африка 2025

  • 13 дек 2025 | 12:22
  • 1179
  • 0
Салах и Роналдо - две неочаквано проблемни легенди

Салах и Роналдо - две неочаквано проблемни легенди

  • 13 дек 2025 | 10:56
  • 5620
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:2 Ботев (Пловдив)

Спартак (Варна) 0:2 Ботев (Пловдив)

  • 13 дек 2025 | 15:42
  • 11902
  • 15
ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 29994
  • 110
Челси - Евертън, Мареска с четири промени

Челси - Евертън, Мареска с четири промени

  • 13 дек 2025 | 16:17
  • 503
  • 0
ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

  • 13 дек 2025 | 07:57
  • 12707
  • 47
Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 7686
  • 28