Съставите на Ливърпул и Брайтън, Салах е на пейката

Ливърпул приема Брайтън в среща от 16-ия кръг на Премиър Лийг. Двата отбора имат по 23 точки, но “чайките” са с по-добра голова разлика. Мърсисайдци записаха две равенства в последните си два мача в първенството, а през седмицата постигнаха успех над Интер в Шампионската лига. Брайтън има само една загуба в последните си шест срещи.

Мохамед Салах се завърна в групата за мача, но отново е оставен на резервната скамейка. За него това е последен мач преди заминаването му за Купата на африканските нации, а бъдещото му в клуба след това е неясно. Арне Слот е направил две промени от мача с Интер. Флориан Виртц се завръща сред титулярите на мястото на Александър Исак, който не е в групата. Милош Керкез пък заменя Анди Робъртсън като ляв краен бранител.

The Reds to take on Brighton this afternoon 👊🔴 #LIVBHA — Liverpool FC (@LFC) December 13, 2025

Снимки: Imago