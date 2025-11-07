Томас Тухел: Кейн няма нужда от почивка през ноември

Селекционерът на Англия Томас Тухел коментира състава, който обяви за предстоящите мачове от световните квалификации срещу Сърбия и Албания. Германецът говори за завръщането в тима на Джуд Белингам и Фил Фоудън, както и за състоянието на Хари Кейн. Треньорът обясни, че Оли Уоткинс не е повикан, тъй като не е в оптимално физическо състояние.

Попитан дали Кейн има нужда от почивка, Тухел отговори: “Да, но не през ноември, тъй като ще има пауза през зимата. Той е в отлична позиция да играе в Германия и ще има възможност за почивка. Затова няма извинения за предстоящите два мача”.

Относно Белингам и Фоудън треньорът заяви: “Радваме се, че се завръщат. Техният принос за клубовете им напоследък е огромен. Играят редовно и са част от успехите на Реал Мадрид и Манчестър Сити. Вкарват редовно важни голове. Джуд се завръща като номер 10. Мисля, че това е най-добрата му позиция. Едно от силните му качества е, че вкарва голове от тази позиция. На позицията, на която Фил игра срещу Борусия (Дортмунд), го виждам като най-силен. Той е близо до наказателното поле на съперника и е нещо средно между номер 9 и номер 10. Фил вкарва и асистира повече от тази позиция. Основното е, че той получава роля в централната част на терена. Аз вече не го виждам като крило.

Тухел сподели, че е мислил за бъдещето си, тъй като договорът му с Англия е до края на Световното първенство следващата година. “Много съм доволен от начина, по който се развиват нещата. Мисля, че и във федерацията са доволни. Но това е в момента. Трябва отново да се доказвам от понеделник. Най-важното е да останем концентрирани върху следващия тренировъчен лагер. Аз се чувствам отлично, защото обичам този отбор”, заяви той по темата.

