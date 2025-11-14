Популярни
  2. Световни квалификации, зона УЕФА
  3. Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 08:00
  • 2009
  • 6
Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

Световните квалификации продължават и днес с още интересни мачове, които могат да доближат някои отбори до мечтаното класиране за Мондиал 2026. Предстоят 6 двубоя в 3 три от групите в зона "Европа". След тях няма да има тим, който на 100% да е сигурен в участието си на първенството догодина, но много въпросителни ще паднат.

В група "А" никой не очакваше, че Германия ще има каквито и да е проблеми, но загубата на старта от Словакия усложни задачата за Бундестима. В момента германците водят само по голова разлика на словаците и не могат да си позволят грешка до края. Довечера Бундестимът гостува на Люксембург и всякакъв резултат освен успех за състава на Юлиан Нагелсман ще се приеме като огромна сензация.

В другия мач Словакия ще търси задължителна победа срещу Северна Ирландия в Кошице. Гостите са трети в подреждането, но имат гарантирано участие в плейофите чрез Лигата на нациите. Ако и тук не се стигне до изненада, съдбата на първото място ще се реши в прекия двубой между Германия и Словакия в понеделник.

В група "G" лидер е Нидерландия. Тази вечер "лалетата" излизат срещу Полша във Варшава и евентуален успех ще подпечата визите им за Мондиала. Равенството също би било добре дошло за "оранжевите", които имат с три точки повече от прекия си конкурент и значително по-добра голова разлика. за Роберт Левандовски и компания победата е без алтернатива, за да съхранят шансове за първото място.

Финландия посреща Малта в последния си мач от квалификациите, но скандинавците имат съвсем илюзорни надежди да се доберат до плейофите. За целта тимът трябва да спечели довечера и да разчита, че Полша ще загуби от Нидерландия, а след това и от Малта в понеделник.

Хърватия държи ситуацията в група "L" под свой контрол. Полуфиналистът от предишните две първенства на планетата има аванс от 3 точки пред Чехия, а освен това е с мач по-малко. Довечера "ватрените" приемат Фарьорски острови, а в последния си двубой гостуват на Черна гора. Дори една точка от тези два мача ще е достатъчна първото място да бъде гарантирано.

Чехите трябва да се надяват на чудо, за да завършат на върха в групата. Те приключват квалификациите с домакинство на Сан Марино в понеделник. В другия петъчен мач Гибралтар ще е домакин на Черна гора, но и двата тима не могат да променят позициите си.

