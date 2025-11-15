Черна Гора направи необходимото срещу Гибралтар и си спаси голямо унижение

Популярни
Черна Гора стигна до победа с 2:1 в гостуането си на Гибралтар и си гарантира, че няма да завърши последното място в група "L" от квалифиликациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико от зона "УЕФА".

Гибралтар от своя страна не надскочи очкакваният и е на дъното, без спечелена точка кръг преди края и със само три отбелязани гола.

Всички голове паднаха през първото полувреме, като дори домакините от Гибралтар поведоха сензационно след попадение на Лиам Джесоп в 20-ата минута.

Черногорците се вдигнаха и съумяха до почивката да обърнат нещата в своя полза, като Василие Аджич изравни в 33-тата минута, а малко преди паузата гланият съдия Папапетру от Гърция посочи бялата точка. С изпълнението се нагърби Никола Кръстович, който не сбърка и изведе гостите напред.

В последния кръг Гибралтар ще гостува на Чехия, докато Черна Гора ще приеме лидера Хърватия. И двата мача предстоят на 17-и ноември (понедленик) от 21:45 часа българско време.

