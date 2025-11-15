Хърватия се класира за Мондиала след обрат, който погреба мечтите на Фарьорските острови

Популярни
  • 15 ное 2025 | 00:33
  • 553
  • 1
Бронзовият медалист от последното световно първенство Хърватия си гарантира участието и за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. "Ватрените" удариха като гост Фарьорските острови с 3:1 и мач преди края имат аванс от пет точки пред втория в група "L" от квалификационния цикъл в зона "УЕФА" Чехия.

Фарьорските острови от своя страна, окончателно загубиха надеждите си да изместят чехите от втората позиция. Те са само с точка зад тима от Източна Европа, но островитяните вече изиграха всичките си мачове, като приключват квалификационния цикъл с виоско вдигната глава, тъй като противно на всякакви очаквания записаха 4 победи и 4 загуби, като дори след края на осмия си двубой успяха да запазят положителна голова разлика.

Островитяните трябва да съжаляват, че не успяха да заплетат интригата в групата, тъй като поведоха в 16-ата минута с гола на Геза Дейвид Тури. Техният аванс обаче се задъжа съвсем за малко и в 23-тата минута Йошко Гвардиол възстанови равенството.

Въпреки това съперниците започнаха второто полувреме при равни начала и домакините имаха шанса да си върнат преднината. Това обаче не се случи и в 57-ата минута Петър Муса осъществи пълен обрат в полза на "шахматистите". В 70-ата минута и Никола Влашич вкара гол, с което обезсмисли окончателно двубоя и двата отбора доиграха мача.

Така възпитаниците на Златко Далич ще изиграят за протокола последния си мач, който ще бъде балканско дерби в Подгорица срещу Черна Гора.

