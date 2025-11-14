Популярни
Малта изпепели окончателно илюзорните финландски надежди със сензация в Хелзинки

  • 14 ное 2025 | 21:14
Малта поднесе една от големите сензации в световните квалификации, след като спечели с 1:0 гостуването си на Финландия в мач от група “G”. Скандинавците натискаха цял мач, но така и не успяха да преодолеят отличния вратар на гостите Хенри Бонело, а резервата Джейк Греч в 82-рата минута донесе изненадващия успех на островната държава.

Така Финландия окончателно приключи с и без това малките си шансове за бараж в тази група, в която са още Нидерландия и Полша, които ще са двата отбора, които ще продължат напред. Малта пък записа първи успех в квалификациите и първа победа в официален мач след 4 години, като вече е с 5 точки и дори изпревари в класирането Литва. Успехът за малтийците бе и първи далеч от дома в официален мач след 12 години.

В самото начало на мача Бенямин Калман от домакините имаше добър шанс да открие, но стражът на Малта Хенри Бонело се намеси добре и спаси удара му от непосредствена близост, а топката срещна и гредата. Пак вратарят на гостите направи отлично спасяване на удара на Йоел Похянпало, а минута по-късно направи още по-добро изява, за да отрази пряк свободен удар на Оливер Антман.

Финландия продължи да натиска, но така и не успяваше да преодолее отличния вратар на гостите. Последователно Бонело спаси опасни удари на Адам Мархиев, Лео Валта и Антман. Така се стигна до 82-рата минута, когато резервата на Малта Илиас Шуареф проби отляво и намери току-що влезлия Джейк Греч, който простреля финландския вратар Виляни Синисало - 0:1. Това бе и първият точен удар на островитяните, но той се оказа достатъчен за изненадващия успех, който сложи край на всякакви финландски надежди.

Снимки: Imago

