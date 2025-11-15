Популярни
  Словакия
Късен гол на дебютант гарантира поне бараж за Словакия преди прекия сблъсък с Германия

  15 ное 2025 | 00:08
Словакия спечели изключително драматично с 1:0 домакинството си в Кошице на Северна Ирландия в предпоследен мач за двата тима в световните квалификации от група “A”. Дебютантът Томаш Бобчек донесе победата за тима си с късен гол в продължението на срещата (90+1‘).

По този начин Словакия си гарантира минимум бараж преди прекия сблъсък с Германия в Лайпциг в последния ден от груповата фаза. На тима на Франческо Калцона ще е нужен задължителен успех в гостуването срещу Бундестима, ако иска да се класира директно за Мондиал 2026, тъй като е с по-лоша голова разлика. Северна Ирландия пък вече няма шансове да се класира през квалификациите, но пък има гарантирано участие в плейофите заради представянето си в Лигата на нациите.

Най-сериозното положение през първата част бе за домакините. В 18-ата минута нападателят на Словакия Давид Стрелец получи топката в наказателното поле и стреля, но ударът му срещна страничната греда на вратаря на гостите Бейли Пийкок-Фаръл.

През втората част домакините продължиха да играят по-добре. Две попадения на Словакия бяха отменени заради намеси на ВАР. Първо в 55-ата минута Лукаш Хараслин изпълни прекрасен нисък пряк свободен удар, който премина покрай вратаря и топката се озова в далечния му ъгъл, но голът беше отменен заради засада на Милан Шкриняр. Минути по-късно словаците имаха още един отменен гол след намеса на ВАР, като нов добър к пряк свободен удар на Хараслин беше отклонен в мрежата от Стрелец, но повторенията показаха, че топката е докоснала ръката на нападателя.

Така се стигна до дългото продължение в срещата, където току-що влезлият дебютант Томаш Бобчек се възползва максимално от получения шанс. Вратарят на ирландците Пийкок-Фаръл не прецени добре центриране от корнер и нападателят на Лехия (Гданск) засече в мрежата за луда радост на домакинските фенове и съотборниците си - 1:0 за Словакия. До края на срещата имаше време и за изгонване на защитника на гостите Даниъл Балърд, който получи втори жълт картон за удар с лакът срещу Станислав Лоботка.

Снимки: Imago

