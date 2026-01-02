Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Везенков е в идеалната петица на Евролигата за 2025

Везенков е в идеалната петица на Евролигата за 2025

  • 2 яну 2026 | 12:49
  • 1310
  • 0
Везенков е в идеалната петица на Евролигата за 2025

Александър Везенков изпрати поредна силна година в кариерата си, а в замяна на това получи ново важно признание. Крилото на Олимпиакос заслужи място и в символичния идеален отбор на Евролигата за 2025 г.

Компания на най-добрия ни баскетболист правят още Силвен Франсиско (Жалгирис), Майк Джеймс (Монако), Кендрик Нън (Панатинайкос) и Филип Петрушев (Дубай).

Везенков е с най-висок среден коефициент на мач за 2025 г. – средно с по 23, като попада в още две класации. Той е втори по отбелязани точки с общо 751, като пред него е само Кендрик Нън със 797. Българинът заема тази позиция и за най-много борби – 267, изпреварван от Хуанчо Ернангомес с 305. Тежкото ни крило се радва на страхотни резултати в Гърция и в Евролигата през последните 12 месеца. 

На 10 януари 2025 г. Везенков отбеляза 45 точкипри победа на Олимпиакос с 112:69 срещу Байерн Мюнхен – това е личен рекорд, рекорд за клуба и е в топ 3 на най-добрите индивидуални представяния в историята на Евролигата.В момента Олимпиакос заема 8-ото място в редовния сезон в Евролигата с 10 победи и 7 загуби. 

Източник: bTV Sport

