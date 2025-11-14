Полша 0:0 Нидерландия, принудителна смяна за домакините

Полша и Нидерландия играят при резултат 0:0 в директна битка за първото място в група “G” на квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико от зона “УЕФА”.

“Лалетата” вече си гарантираха участие поне на бараж и последното усилие за момчетата на Роналд Куман остава да си подсигурят директното класиране на финалите в Северна Америка.

Междувременно около час преди старта на двубоя стана ясно, че Полша също със сигурност ще играе поне на бараж, тъй като Малта поднесе голямата сензация и победи Финландия в гостуването си с 1:0.

Квалификациите за Мондиал 2026: Фарьорските острови шокираха Хърватия

Скандинавците вече изиграха всичките си 8 мача и имат с 3 точки по-малко от "дружина полска".

Малта изпепели окончателно илюзорните финландски надежди със сензация в Хелзинки

Интересното е, че нидерландците бяха безгрешни във всичките си мачове дотук, като загубиха точки единствено срещу “дружина полска”.

Страхотен късен гол попари Нидерландия срещу Полша

И то като гост на стадион “Де Кайп” в Ротердам, където двата отбора направиха равенство 1:1.

POLAND STARTING XI 🇵🇱🇳🇱



The PZPN have released the starting line-up that Poland will play against Netherlands in Warsaw.



Grabara - Kędziora, Ziółkowski, Kiwior - Cash, Zieliński, Szymański, Skóraś - Zalewski, Kamiński - Lewandowski#POLNED pic.twitter.com/j0lZ8DTYwO — PSN Futbol (@PSN_Futbol) November 14, 2025

В навечерието на двубоя Роналд Куман имаше проблеми в защитната линия, тъй като стана ясно, че няма да може да ползва услугите на Дензъл Дъмфрис. При това положение Матайс де Лихт бе върнат в състава за решаващите квалификационни двубои. Също така може да видим и абсолютен дебютант за "лалетата" в лицето на халфа на Фейенорд Лусиано Валенте, който получи първа повиквателна за представителния тим на родината си.

Вдъхновени от над 50 хиляди по трибуните, домакините можеха да шокират съперника след по-малко от 180 секунди игра, когато Мати Кеш намери в наказателното поле Никола Залевски. И халфът на Аталанта сякаш не повярва на детинската грешка на бранителите на "лалетата", които го оставиха непокрит около бялата точка и колебливо отигра, пращайки топката над вратата.



В 7-ата минута домакините отново получиха невероятен шанс и Камински открадна топката в половината на нидерландците, като дръпна спусъка от ръба на пеналтерията по диагонал. Ударът му бе прекалено слаб, а вратарят Барт Фербрюген отчете за статистиката първото спасяване в двубоя.

ПОЛША 0:0 НИДЕРЛАНДИЯ



КВАЛИФИКАЦИИ ЗА МОНДИАЛ 2026



ЗОНА "УЕФА", ГРУПА "G"



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Полша: 12. Камил Грабара, 2. Мати Кеш, 4. Томаш Кеджиора, 5. Ян Жилковски, 14. Якуб Кивиор, 19. Михаил Скораш, 20. Себастиан Шимански, 10. Пьотър Жиелински, 21. Никола Залевски, 13. Якуб Камински, 9. Роберт Левандовски

Селекционер: Ян Урбан



Нидерландия: 1. Барт Фербрюген, 2. Лутшарел Хеертруйда, 3. Юриен Тимбер, 4. Вирджил ван Дайк, 15. Мики ван де Вен, 8. Райън Гравенберх, 19. Джъстин Клуйверт, 21. Френки де Йонг, 18. Донийл Мален, 10. Мемфис Депай, 11. Коди Гакпо

Селекционер: Роналд Куман



НАЧАЛО: 14 ноември 2025 г. (петък) | 21:45 часа

СТАДИОН: "Народови", Варшава (Полша)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Маурицио Мариани