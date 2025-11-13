Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Президентът Румен Радев награждава изтъкнати спортисти и спортни деятели
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Бабангида: Много неща куцаха срещу ЦСКА

Бабангида: Много неща куцаха срещу ЦСКА

  • 13 ное 2025 | 09:31
  • 580
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Монтана - Левски

Бившият футболист на Левски Емил Ангелов-Бабангида коментира дербито с ЦСКА, загубено от "сините" с 0:1. Той е на мнение, че нищо кой знае какво не се е случило и футболистите трябва да се изправят и да продължат напред.

"В много дерби мачове се е случвало този, който е по-слаб на хартия, да спечели. Сега Левски трябва да продължи напред. Първи сме и печелим мачовете си. Нормално е понякога да има и такива срещи. Реално погледнато Левски не игра толкова слабо през първа част. Разковничето беше след сблъсъците през второто полувреме.

ЦСКА удари Левски пред 30 000
ЦСКА удари Левски пред 30 000

Мачът се изнерви много и футболистите започнаха да се разправят едни с други. Може би там дербито се промени. Не мога да кажа дали Веласкес някъде е сбъркал. Може и така да е, но той си знае най-добре. Това, което видях е, че в нападение липсваха ударите от страна на Левски. Не бяха особено много. Липсваха атаките по фланговете. Много неща куцаха. Имаше здрава борба в средата на терена", сподели Ангелов пред "Мач Телеграф".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Крило от Англия пристигна на проби в Локомотив (Сф)

Крило от Англия пристигна на проби в Локомотив (Сф)

  • 13 ное 2025 | 09:21
  • 787
  • 3
Бодуров окача бутонките през зимата?

Бодуров окача бутонките през зимата?

  • 13 ное 2025 | 09:12
  • 1181
  • 1
Трима от Левски минали през специална рехабилитация

Трима от Левски минали през специална рехабилитация

  • 13 ное 2025 | 09:04
  • 1026
  • 0
„Лигата на талантите“ с обзор на 13-я кръг в Елитната група до 15 години – силно представяне за гостите през уикенда

„Лигата на талантите“ с обзор на 13-я кръг в Елитната група до 15 години – силно представяне за гостите през уикенда

  • 13 ное 2025 | 09:00
  • 261
  • 0
ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

  • 13 ное 2025 | 07:26
  • 8691
  • 8
Веласкес подписа с агентите на Аморим

Веласкес подписа с агентите на Аморим

  • 13 ное 2025 | 07:04
  • 8069
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 5489
  • 4
ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

  • 13 ное 2025 | 07:26
  • 8691
  • 8
Веласкес подписа с агентите на Аморим

Веласкес подписа с агентите на Аморим

  • 13 ное 2025 | 07:04
  • 8070
  • 9
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
  • 442
  • 0
Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
  • 15128
  • 5
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
  • 3617
  • 3