Бабангида: Много неща куцаха срещу ЦСКА

Бившият футболист на Левски Емил Ангелов-Бабангида коментира дербито с ЦСКА, загубено от "сините" с 0:1. Той е на мнение, че нищо кой знае какво не се е случило и футболистите трябва да се изправят и да продължат напред.

"В много дерби мачове се е случвало този, който е по-слаб на хартия, да спечели. Сега Левски трябва да продължи напред. Първи сме и печелим мачовете си. Нормално е понякога да има и такива срещи. Реално погледнато Левски не игра толкова слабо през първа част. Разковничето беше след сблъсъците през второто полувреме.

Мачът се изнерви много и футболистите започнаха да се разправят едни с други. Може би там дербито се промени. Не мога да кажа дали Веласкес някъде е сбъркал. Може и така да е, но той си знае най-добре. Това, което видях е, че в нападение липсваха ударите от страна на Левски. Не бяха особено много. Липсваха атаките по фланговете. Много неща куцаха. Имаше здрава борба в средата на терена", сподели Ангелов пред "Мач Телеграф".