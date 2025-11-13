Веласкес подписа с агентите на Аморим

Треньорът на Левски Хулио Веласкес подписа договор с мениджърската агенция AS1. Тя е базирана в английската столица Лондон и представлява редица световноизвестни имена във футбола. Сред наставниците изпъква това на мениджъра на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим. При играчите списъкът е по-дълъг и изглеждащ впечатляващо. В портфолиото на агенцията могат да се видят имената на Бруно Фернандеш, Луис Диас, Мойсес Кайседо, Нуно Мендеш, Пиеро Инкапие, Адама Траоре и други.

Веласкес наскоро подписа нов договор с Левски, който е до лятото на 2028 година. Испанецът пристигна на „Герена“ в началото на 2025-а, като достигна с тима до второто място през миналия сезон. На стадион „Георги Аспарухов“ той дойде със съдействието на родния мениджър Милко Бански.

Настоящата кампания стартира със силно представяне в евротурнирите и достигане до плейоф за Лигата на конференциите, който бе загубен от АЗ Алкмаар. В същото време Левски се намира на първата позиция в класирането в шампионата и на „Герена“ гледат смело към титлата, въпреки загубата в дербито от ЦСКА (0:1). Работата на 44-годишния испанец не е останала незабелязана и преди дни той е подписал договор с AS1. По този повод от компанията, която е поставяна в Топ 10 в света, се похвалиха с партньорството с Веласкес.

Един от капитаните на “сините” Марин Петков наскоро смени мениджърската агенция, която да го представлява. Той парафира с Universal Twenty Two и вече е представляван от Едуардо Мариньо. Тази компания държи правата и на преминалия това лято от Нюкасъл в Ливърпул Александър Исак.

Мениджърът на национала вече се срещна с ръководството на Левски и предоговори условията за евентуален трансфер на крилото. Според информацията, минималната цена, която “сините” ще изискват за подписа на Марин Петков, е 1,3 милиона евро, като в бъдещ договор може да бъде включен и процент за клуба при следваща продажба.



Снимки: Sportal.bg