  Веласкес подписа с агентите на Аморим

Веласкес подписа с агентите на Аморим

  • 13 ное 2025 | 07:04
  • 2154
  • 3

Треньорът на Левски Хулио Веласкес подписа договор с мениджърската агенция AS1. Тя е базирана в английската столица Лондон и представлява редица световноизвестни имена във футбола. Сред наставниците изпъква това на мениджъра на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим. При играчите списъкът е по-дълъг и изглеждащ впечатляващо. В портфолиото на агенцията могат да се видят имената на Бруно Фернандеш, Луис Диас, Мойсес Кайседо, Нуно Мендеш, Пиеро Инкапие, Адама Траоре и други.

Веласкес наскоро подписа нов договор с Левски, който е до лятото на 2028 година. Испанецът пристигна на „Герена“ в началото на 2025-а, като достигна с тима до второто място през миналия сезон. На стадион „Георги Аспарухов“ той дойде със съдействието на родния мениджър Милко Бански.

Настоящата кампания стартира със силно представяне в евротурнирите и достигане до плейоф за Лигата на конференциите, който бе загубен от АЗ Алкмаар. В същото време Левски се намира на първата позиция в класирането в шампионата и на „Герена“ гледат смело към титлата, въпреки загубата в дербито от ЦСКА (0:1). Работата на 44-годишния испанец не е останала незабелязана и преди дни той е подписал договор с AS1. По този повод от компанията, която е поставяна в Топ 10 в света, се похвалиха с партньорството с Веласкес.

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Един от капитаните на “сините” Марин Петков наскоро смени мениджърската агенция, която да го представлява. Той парафира с Universal Twenty Two и вече е представляван от Едуардо Мариньо. Тази компания държи правата и на преминалия това лято от Нюкасъл в Ливърпул Александър Исак.

Мениджърът на национала вече се срещна с ръководството на Левски и предоговори условията за евентуален трансфер на крилото. Според информацията, минималната цена, която “сините” ще изискват за подписа на Марин Петков, е 1,3 милиона евро, като в бъдещ договор може да бъде включен и процент за клуба при следваща продажба.

"Тема Спорт"

Снимки: Sportal.bg

