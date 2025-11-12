Агенцията на Билал Бари подписа с Жереми Петрис

Бившият футболист на Левски - Билал Бари, който в момента е футболен агент, си осигури силно попълнение. Мароканецът е подписал с Жереми Петрис, който в момента е част от английския Уотфорд.

От агенцията на Билал - DWMA, се похвалиха с 27-годишния французин.

Билал Бари и Жереми Петрис се познават от съвместния си в Левски, което със сигурност е изиграло основна роля в избора на защитника.

Петрис премина в Уотфорд през лятото от Шарльороа. До момента той е изиграл 7 мача за лондонския клуб. Десният защитник беше привлечен при "сините" от Станимир Стоилов, а в началото на 2024 година реализира трансфер в белгийския клуб.

През лятото Билал Бари беше в основата на трансфера на Акрам Бурас в Левски. Алжирският халф е представляван от бившия нападател и неговия брат.