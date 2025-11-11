Левски проведе първа тренировка след дербито с ЦСКА

Левски проведе първа тренировка за седмицата днес. Наставникът Хулио Веласкес беше дал няколко дни почивка на своите възпитаници след дербито с ЦСКА, но днес проведе занимание с 15 полеви футболисти и трима вратари. Освен петимата футболисти, които са на лагери със своите национални отбори, аут за днешната тренировка бяха още Радослав Кирилов и Карл Фабиен. И двамата са с контузии.

По време на заниманието имаше фенове, които ръкопляскаха на тима и надъхаха любимците си. Следващия мач на “сините” е срещу Монтана на 23 ноември.