  3. Образцова публика и малки глоби след Левски - ЦСКА

  • 11 ное 2025 | 16:03
  • 1325
  • 5

ДК към БФС обяви наказанията след 15-ия кръг от efbet Лига. Глобите са доста по-ниски спрямо средните от началото на сезона. Това се отнася и за дербито Левски - ЦСКА, където феновете се представиха на топ ниво, а поведението им се отразява добре и на финансите на двата клуба, коиито ще платят доста по-малко в сравнение с предишни мачове между "сини" и "червени".

Левски е санкциониран с 2300 лв., а ЦСКА - 4300 лева.

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обиди и опит за саморазправа със служебни  лица на футболната среща от Мартен Демирев – член на УС на ФК "Спартак" гр. Варна на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 и във връзка с чл.6, ал.7 и 8 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли и димки довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

