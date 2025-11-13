Трима от Левски минали през специална рехабилитация

Трима футболисти на Левски са минали през специална рехабилитация през последните дни. Става въпрос за чуждестранни играчи на "сините" - Акрам Бурас, Оливер Камдем и Карл Фабиен. Алжирецът и двамата французи са се подложили на различни манипулации.

Състезателите са се доверили на физиотерапевта Мирослав Маринов, който е част от щаба на юношеския национален тим до 15 години. Крилото, който дойде в началото на миналата година от Славия, в момента лекува контузия. 25-годишният флангови футболист постоянно е преследван от мускулни травми от пристигането си на "Герена". Това му попречи до момента да вземе участие в малък брой мачове. Двубоите му през този сезон са 17 във всички турнири, в които направи две асистенции, но не успя да се разпише и все още очаква първия си гол за "сините".